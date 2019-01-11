Средиземноморская диета: в чем ее преимущества

Английский врач-диетолог Майкл Мосли опубликовал книгу для похудения "Fast 800" ("Быстрые 800"), в которой рассказал про одну из самых эффективных диет.

Как сообщает Daily Mail, в основу режима Мосли "Fast 800", входит средиземноморская диета. По словам диетолога, этот тип питания помогает не только сбросить лишний вес, но и укрепляет здоровье. Так, принятие такого образа жизни снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета 2 типа, депрессии и деменции.

Фото: vse-diety.com

Также Мосли добавил, что средиземноморская диета заключается в преимущественном употреблении в пищу натуральных жиров: оливкового масла, лосося, тунца, жирных молочных продуктов, авокадо, орехов и семен. Они полезны для талии и сердца и дольше сохранят чувство сытости. Вместе с тем он посоветовал сократить потребление красного мяса, и отдать предпочтение рыбе и морепродуктам.

По словам Мосли, стоит отказаться от перекусов между приемами пищи, ведь это останавливает сжигание жира. А если нужно, то лучше употребить крахмалистые овощи, такие как брокколи, огурец или сельдерей.

Фото: Рамблер

Кроме того, диетолог отметил, что средиземноморская диета — это больше, чем просто набор ингредиентов. Речь идет о разработке набора привычек и внесении постоянных изменений в образ жизни. Поэтому он посоветовал сократить употребление быстрых блюд, и сделать выбор в пользу еды, приготовленной из нуля. Также он добавил, что есть еду нужно медленно, наслаждаясь ею.

Как сообщал OBOZREVATEL, биологи из США пришли к выводу, что кетодиета, при которой исключают продукты с углеводами, с течением времени не теряет своей эффективности.

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