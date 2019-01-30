Сладкого не захочется: диетолог раскрыла секрет похудения

Правильно приготовленные каши уменьшают тягу к сладостям, если соблюдать сбалансированный режим питания.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Светлана Фус, уточнив, как нужно варить крупы, чтобы они были полезными.
"Лучше всего – подвергать их минимальной термической обработке, чтобы осталось больше полезных веществ. Прежде чем варить кашу, замочите крупу на ночь, желательно в подкисленной воде. Так в крупе уменьшается содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, железа и цинка. Да и готовить крупу, после того, как она простоит ночь в воде, нужно будет не долго. А овсянку, например, можно залить с вечера йогуртом, вместо подкисленной воды", – написала диетолог.
Она также добавила, что каша будет полезной, если ее приготовить на пару. Более того, Фус не рекомендует добавлять сахар. По ее словам, лучше положить в крупу сухофрукты, сладкие фрукты или немного меда.
"Посолите строго в меру, после приготовления. Так больше пользы и сохранится вкус каши. Готовьте каши на воде, молоко лучше добавлять к уже готовой", – также отметила она.
Фус напомнила, что каши сами по себе являются очень полезным продуктом, однако не стоит рассматривать его как базовый. Она посоветовала сочетать крупы с овощами, рыбой, нежирным мясом и фруктами.
"Содержание в каше белков невелик, поэтому они могут быть в паре с любыми белковыми продуктами – и животными (молоко, сыр, печень, мясо птицы, яйца) и растительными (грибы, горох, бобы). Они существенно восполняют недостаток белков и делают набор аминокислот более полноценным. Если у вас непереносимость глютена, нужно использовать безглютеновые крупы –рис, гречку, кукурузу, просо, киноа, амарант. Когда в вашем рационе есть цельнозерновые каши, желание постоянно есть сладкое, уменьшается. Конечно, при условии соблюдения режима и сбалансированности питания", – резюмировала диетолог.
Друзья, вас очень заинтересовала тема про каши, поэтому продолжим ... ☝ Важный способ подготовки крупы. ☑ Лучше всего - подвергать их минимальной термической обработке, чтобы осталось больше полезных веществ. Прежде чем варить кашу, замочите крупу на ночь, желательно в подкисленной воде. Так в крупе уменьшается содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, железа и цинка. Да и готовить крупу, после того, как она простоит ночь в воде, нужно будет не долго. А овсянку, например, можно залить с вечера йогуртом, вместо подкисленной воды. . ☝ Полезной будет каша, если ее приготовить на пару. ☑Не добавляйте сахар во время приготовления. Лучше в готовую кашу положить сухофрукты, сладкие фрукты, немного меда вместо сахара. ☑Посолите строго в меру, после приготовления. Так больше пользы и сохранится вкус каши. ☑Готовьте каши на воде, молоко лучше добавлять к уже готовой каше. Каши - очень полезен продукт, но не стоит рассматривать его как базовый. Обязательно сочетайте их с овощами, рыбой, нежирным мясом, фруктами. Содержание в каши белков невелик, поэтому они могут быть в паре с любыми белковыми продуктами - и животными (молоко, сыр, печень, мясо птицы, яйца) и растительными (грибы, горох, бобы). Они существенно восполняют недостаток белков и делают набор аминокислот более полноценным. Если у вас непереносимость глютена, нужно использовать безглютеновые крупы - рис, гречку, кукурузу, просо, киноа, амарант. Когда в вашем рационе есть цельнозерновые каши, желание постоянно есть сладкое, уменьшается. Конечно, при условии соблюдения режима и сбалансированности питания. Выбирайте то, что не только вас накормит, но и принесет вам пользу. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали 10 способов перебороть чувство голода ночью, чтобы достичь идеальных форм.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!