Сладкого не захочется: диетолог раскрыла секрет похудения

Правильно приготовленные каши уменьшают тягу к сладостям, если соблюдать сбалансированный режим питания.

Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Светлана Фус, уточнив, как нужно варить крупы, чтобы они были полезными.

"Лучше всего – подвергать их минимальной термической обработке, чтобы осталось больше полезных веществ. Прежде чем варить кашу, замочите крупу на ночь, желательно в подкисленной воде. Так в крупе уменьшается содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению кальция, железа и цинка. Да и готовить крупу, после того, как она простоит ночь в воде, нужно будет не долго. А овсянку, например, можно залить с вечера йогуртом, вместо подкисленной воды", – написала диетолог.

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Она также добавила, что каша будет полезной, если ее приготовить на пару. Более того, Фус не рекомендует добавлять сахар. По ее словам, лучше положить в крупу сухофрукты, сладкие фрукты или немного меда.

"Посолите строго в меру, после приготовления. Так больше пользы и сохранится вкус каши. Готовьте каши на воде, молоко лучше добавлять к уже готовой", – также отметила она.

Фус напомнила, что каши сами по себе являются очень полезным продуктом, однако не стоит рассматривать его как базовый. Она посоветовала сочетать крупы с овощами, рыбой, нежирным мясом и фруктами.

"Содержание в каше белков невелик, поэтому они могут быть в паре с любыми белковыми продуктами – и животными (молоко, сыр, печень, мясо птицы, яйца) и растительными (грибы, горох, бобы). Они существенно восполняют недостаток белков и делают набор аминокислот более полноценным. Если у вас непереносимость глютена, нужно использовать безглютеновые крупы –рис, гречку, кукурузу, просо, киноа, амарант. Когда в вашем рационе есть цельнозерновые каши, желание постоянно есть сладкое, уменьшается. Конечно, при условии соблюдения режима и сбалансированности питания", – резюмировала диетолог.

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