Разрушаем мифы: топ-5 самых распространенных ошибок при похудении

Эксперты в области здравоохранения выявили худшие мифы о диете, которые они когда-либо видели.

Как сообщает Daily Mail, они также рассказали, что нужно делать для того, чтобы похудеть.

Подсчет калории

По словам специалистов, некоторые продукты с низким содержанием калорий могут нанести вред вашему здоровью. По этому, при похудении, гораздо лучше сконцентрироваться на еде, которая уравновешивает гормоны, помогает сжигать жир и ускоряет обмен веществ.

Эти продукты разные для всех, но, в общем, в своем рационе нужно придерживаться баланса белков, полезных жиров, углеводов и включать в него свежие фрукты и овощи.

Фото: cellyulita.ru

Все углеводы плохие

Отмечается, что существует множество мифов об углеводах, и большинству из них не следует верить. Так, сокращение углеводов — это трюк с потерей веса, который не работает. По словам экспертов, этот метод не является устойчивым для организма и приводит к тому, что вы упускаете жизненно важные питательные вещества.

По этому, следует попробовать поменять, например, очищенные зерна (белый хлеб) на менее обработанные версии (например, рожь) и следить за своими порциями.

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Новости Названа самая эффективная диета для похудения

Спорт вместо правильного питания

Одним из самых больших мифов является то, что одни только физические упражнения смогут вам дать тело вашей мечты. Но вопреки распространенному мнению, чрезмерные физические нагрузки могут вызвать у вашего организма стрессовую реакцию.

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Эксперты рекомендуют придерживаться здоровой, сбалансированной диеты и регулярно тренироваться, чтобы достичь оптимального результата.

Весь сахар одинаковый и должен быть ограничен

По словам специалистов, сахар во фруктах сильно отличается от того, что содержится в конфетах и ​​других сладких лакомствах. Также в отличие от конфет, фрукты очень полезны, ведь они дают клетчатку, витамины и минералы.

Фото: nebolet.com

Однако не стоит переусердствовать с потреблением фруктов, чтобы обеспечить сбалансированное питание.

Детокс, как способ вернуть тело в нужное русло

Такой способ очищения организма от токсинов очень популярен сейчас. Но эксперты считают, что даже если вы изначально увидите снижение веса, то в конечном итоге он остановится. Также то, что вы реже начнете питаться, навредит вашему метаболизму.

По этому, нужно питаться регулярно, но следить за порциями.

Фото: divomix.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, почему невозможно похудеть только благодаря физическим упражнениям.

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