Приводят к лишнему весу: названо топ-6 вредных привычек

Причиной лишнего веса является не только неправильное питание или переедание, но также и вредные привычки, которые свойственны каждому.

Как сообщает издание "Психология сегодня", самый простой способ не поправиться — следить за количеством съеденного, однако многим сложно это сделать, ведь они привыкли есть, сидя напротив экрана телевизора или компьютера. Также полнит и пренебрежительное отношение к еде. Если наслаждаться каждым кусочком, а не бездумно его проглатывать, то насыщение придет быстрее и можно избежать переедания.

Фото: prostoest.ru

Кроме того, серьезно вредит фигуре и привычка есть жирную пищу или фастфуд. Также следить нужно и за размером порции. Ни о какой пользе любой здоровой пищи, как и о похудении, не может идти речи, если съедать слишком много.

Фото: subscribe.ru

Отмечается, что не делает фигуру лучше и привычка пропускать прием пищи, ведь после продолжительного голодания риск съесть больше положенного возрастает.

Фото: pohudejkina.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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