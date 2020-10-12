Природные афродизиаки: как увеличить сексуальное влечение
Термин "афродизиак" походит от имени греческой богини любви и красоты Афродиты.
Афродизиаки стимулируют половую активность, усиливают чувства между партнерами. Поэтому, если вы хотите сделать ваш вечер незабываемым, рекомендую вам использовать:
Кофе - британские ученые считают, кофе отличный стимулятор сексуального влечения. Он стимулирует тот участок головного мозга, который отвечает за половое возбуждение.
Шафран – одна из самых дорогих специй. Повышает сексуальный аппетит.
Сельдерей – содержит большое количество андростерона (мужской половой гормон), поэтому действует на мужчин как афродизиак.
Корица - оказывает согревающее действие на женщин, тем самым влияя на половое влечение.
Чеснок - не смотря на резкий запах, он способен увеличивает половое влечение. В Греции считалось, что чеснок заставляет мужчин быть неутомимыми в постели, а женщин — безрассудно наслаждаться любовью.
Ваниль - эфирные масла ванили воздействуют на нервную систему, вызывая эйфорию.
Имбирь – один из мощнейших афродизиаков. Подобно чесноку, улучшает кровоток в половых органах и стимулирует половое влечение.
Кориандр - богатый фито-эстрогенами, предназначен специально для женщин.
Гвоздика - повышает приток крови к половым органам.
Садовый чабер и фенхель - влияет на либидо.
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Пажитник, Кардамон - улучшает потенцию у мужчин.
Мускатный орех – содержит мескалин, который вызывает легкую эйфорию. Повышает либидо и стимулирует половое влечение.
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