Поможет ли кефир похудеть: Анита Луценко рассказала об опасности

Эффект, который производит употребление кефира на ночь, может сыграть злую шутку с теми, кто пытается похудеть.

Об этом в своем Instagram рассказала украинская спортсменка и известный специалист по похуданию Анита Луценко. "Один из самых частых вопросов ко мне про кефирчик и зеленое яблочко на ночь (доктор, ну если я совсем есть перед сном захочу, то можно хоть это?)" – пояснила она.

По ее словам, опасность в том, что кефир и другие молочные продукты(кроме твердого сыра) относят к пище, которая богата высоким инсулиновым индексом, то есть после ее употребления резко поднимается уровень инсулина, но не глюкозы.

Кефир Иллюстрация

⠀"Инсулиновый индекс кефира – 98, на равне с белым батоном и мороженым. Повышения уровня инсулина способствует выделению надпочечниками альдостерона. Альдостерон задерживает натрий и, следовательно, жидкость, то есть на утро обеспечен небольшой отек тканей", – написала Луценко.

Второй эффект, говорит она, – это ухудшение процессов липолиза – "утилизации" жиров клетками печени и жировыми клетками.

"То есть с выделением инсулина вы прекращаете худеть. А если вы худой человек и вам не нужно худеть, у вас хорошая чувствительность клеток к инсулину, то резкий скачок инсулина вызовет в течении двух часов его спад, вместе со снижением уровня глюкозы, что приведет вас к холодильнику с мыслями, не стать ли "ночной жрицей" и не подчистить ли немного запасов", – пояснила специалист по похудению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог предупредил, что для того, чтобы быстро и эффективно похудеть, нужно придерживаться нескольких основных правил питания, но ни в коем случае не голодать.

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