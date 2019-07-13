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Поможет ли кефир похудеть: Анита Луценко рассказала об опасности

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Эффект, который производит употребление кефира на ночь, может сыграть злую шутку с теми, кто пытается похудеть.

Об этом в своем Instagram рассказала украинская спортсменка и известный специалист по похуданию Анита Луценко. "Один из самых частых вопросов ко мне про кефирчик и зеленое яблочко на ночь (доктор, ну если я совсем есть перед сном захочу, то можно хоть это?)" – пояснила она.

По ее словам, опасность в том, что кефир и другие молочные продукты(кроме твердого сыра) относят к пище, которая богата высоким инсулиновым индексом, то есть после ее употребления резко поднимается уровень инсулина, но не глюкозы.

Новости
Анита Луценко пояснила, почему есть на ночь очень вредно

Кефир

Кефир

Иллюстрация

⠀"Инсулиновый индекс кефира – 98, на равне с белым батоном и мороженым. Повышения уровня инсулина способствует выделению надпочечниками альдостерона. Альдостерон задерживает натрий и, следовательно, жидкость, то есть на утро обеспечен небольшой отек тканей", – написала Луценко.

Второй эффект, говорит она, – это ухудшение процессов липолиза – "утилизации" жиров клетками печени и жировыми клетками.

"То есть с выделением инсулина вы прекращаете худеть. А если вы худой человек и вам не нужно худеть, у вас хорошая чувствительность клеток к инсулину, то резкий скачок инсулина вызовет в течении двух часов его спад, вместе со снижением уровня глюкозы, что приведет вас к холодильнику с мыслями, не стать ли "ночной жрицей" и не подчистить ли немного запасов", – пояснила специалист по похудению.

🍒 на тортик)) #repost @dr.lakusta ( Диетолог команды Wowbоdy) ・・・ Кефир на ночь? ⠀ Один из самых частых вопросов ко мне про кефирчик и зеленое яблочко на ночь (доктор, ну если я совсем есть перед сном захочу, то можно хоть это?) ⠀ 🥛Давайте разберем эффект кефира на организм человека поздним вечером и вы сами примете решение надо или нет. ⠀ 🥛Кефир и другие молочные продукты(кроме твердого сыра) относят к пище, которая богата высоким инсулиновым индексом, то есть после ее употребления резко поднимается уровень инсулина, но не глюкозы. ⠀ 🥛Инсулиновый индекс кефира - 98, на равне с белым батоном и мороженым :) ⠀ 🥛Повышения уровня инсулина способствует выделению надпочечниками альдостерона. Альдостерон задерживает натрий и, следовательно, жидкость, то есть на утром обеспечен небольшой отек тканей. ⠀ 🥛И второй эффект - это ухудшение процессов липолиза - "утилизации" жиров клетками печени и жировыми клетками. То есть с выделением инсулина вы прекращаете худеть. ⠀ 🥛А если вы худой человек и вам не нужно худеть, у вас хорошая чувствительность клеток к инсулину, то резкий скачок инсулина вызовет в течении двух часов его спад, вместе со снижением уровня глюкозы, что приведет вас к холодильнику с мыслями не стать ли "ночной жрицей" и не подчистить ли немного запасов. ⠀ 🥛А теперь вывод делайте сами пить или не пить :)

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог предупредил, что для того, чтобы быстро и эффективно похудеть, нужно придерживаться нескольких основных правил питания, но ни в коем случае не голодать.

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Персона
Анита Луценко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Кто ее выпустил в эфир. Хотим Луценка читать,того кто Юрий.
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