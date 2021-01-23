Похудевшая на 40 кг женщина раскрыла секрет быстрого снижения веса

32-летняя жительница Индии Сааны Шетти похудела на 40 килограммов за пять месяцев. Перед женщиной стоял выбор: похудеть или быть готовой к частым болезням.

Так, по словам Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи обнаружили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Тогда же индианка решила похудеть, дабы не доводить свой организм к частым заболеваниям, поскольку на тот момент масса ее тела составляла 125 килограммов. Об этом пишет Times of India.

Как утверждает Сааны, главный секрет стремительного похудения заключается в размере порций. Чтобы сбросить лишний вес и поддержать здоровье необходимо питаться умеренно.

"Контроль над порциями – это то правило, что помогло мне достичь таких результатов в рекордно короткие сроки", – заявила Шетти.

Также индианка добавила, что на ее похудение также хорошо повлияло правильное пережевывание пищи. По словам женщины, она исключила из рациона сахар, изделия из пшеницы и невегетарианскую пищу. Помимо еды, в похудении также помог и спорт. Шетти ходила пешком не менее 1,5 часов подряд и начала заниматься йогой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Анфиса Чехова похудела на 25 килограммов и призналась, что сбросить вес ей удалось, отказавшись лишь от одного продукта.