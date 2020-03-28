Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

В связи с введением карантина из-за коронавируса, многие люди вынуждены работать дома. Когда выходить на улицу можно только в крайнем случае, а тренажерные залы закрыты - можно набрать лишние килограммы. В такой ситуации следует занимать спортом дома.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что необходимо иметь для комфортных домашних тренировок.

Ленточный эспандер

Эластичный эспандер подходит для тренировок разных групп мышц. Его можно использовать как для легкой разминки, так и для силовых тренировок.

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Скакалка

Скакалка — это отличный инструмент для жиросжигающих и кардиотренировок, а также упражнений для укрепления мышц ног и пресса.

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Набор гантелей

Гантели можно использовать для усиленных гимнастических тренировок и укрепления суставов.

pexels.com

Гимнастический коврик

Универсальный мат для занятий фитнесом и йогой необходим для комфортных домашних тренировок.

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Упоры

Отжимания позволят укрепить мышцы рук и плеч, а упоры помогут правильно распределять нагрузку.

Мяч для фитнеса и гимнастики

Упражнения с фитболом позволяют развить координацию укрепить мышцы спины и сформировать правильную осанку.

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