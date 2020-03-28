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28 марта • обновлено в 15:47
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Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

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В связи с введением карантина из-за коронавируса, многие люди вынуждены работать дома. Когда выходить на улицу можно только в крайнем случае, а тренажерные залы закрыты - можно набрать лишние килограммы. В такой ситуации следует занимать спортом дома.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что необходимо иметь для комфортных домашних тренировок.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

Ленточный эспандер

Эластичный эспандер подходит для тренировок разных групп мышц. Его можно использовать как для легкой разминки, так и для силовых тренировок.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

pexels.com

Скакалка

Скакалка — это отличный инструмент для жиросжигающих и кардиотренировок, а также упражнений для укрепления мышц ног и пресса.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

pexels.com

Набор гантелей

Гантели можно использовать для усиленных гимнастических тренировок и укрепления суставов.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

pexels.com

Гимнастический коврик

Универсальный мат для занятий фитнесом и йогой необходим для комфортных домашних тренировок.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

pexels.com

Упоры

Отжимания позволят укрепить мышцы рук и плеч, а упоры помогут правильно распределять нагрузку.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

Мяч для фитнеса и гимнастики

Упражнения с фитболом позволяют развить координацию укрепить мышцы спины и сформировать правильную осанку.

Похудение на карантине: что нужно купить для занятий фитнесом дома

pexels.com

Читайте также на OBOZREVATEL более подробные советы о том, как не поправиться во время карантина и домашней изоляции.

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Автор
Мария Дидык
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