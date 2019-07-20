"Подцеплю ген старости и полноты!" Украинская Барби поразила сеть глупостью

33-летняя Валерия Лукьянова, известная как "Живая Барби", заявила о том, что полнота и старение заразны и передаются через поры.

По этой причине блогер не купается в бассейнах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Валерия Лукьянова instagram.com/valeria_lukyanova21

"Попадет вам слюна или моча полного на клетки, если аура слабая, подцепите вирус и растолстеете! Я уже молчу о разных психо-вирусных моментах! На вид все будет хорошо, а внутри разбалансировка! Захочется вам много всего! Но это будет не потому, что это вы такой! А потому что нахватались такого от других. Уж молчу про гены старения, которых у меня нет! А у остальных-то они есть. Нужна мне эта зараза? Потом борись, трудись в поте лица над восстановлением", - написала девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известная украинская модель с кукольной внешностью, "одесская Барби" Валерия Лукьянова угодила в неприятную ситуацию со своим фото.

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