"Подцеплю ген старости и полноты!" Украинская Барби поразила сеть глупостью

33-летняя Валерия Лукьянова, известная как "Живая Барби", заявила о том, что полнота и старение заразны и передаются через поры.
По этой причине блогер не купается в бассейнах. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Валерия Лукьянова
instagram.com/valeria_lukyanova21
"Попадет вам слюна или моча полного на клетки, если аура слабая, подцепите вирус и растолстеете! Я уже молчу о разных психо-вирусных моментах! На вид все будет хорошо, а внутри разбалансировка! Захочется вам много всего! Но это будет не потому, что это вы такой! А потому что нахватались такого от других. Уж молчу про гены старения, которых у меня нет! А у остальных-то они есть. Нужна мне эта зараза? Потом борись, трудись в поте лица над восстановлением", - написала девушка.
Итак, обещанный пост , почему я не купаюсь в бассейнах? Ну во первых мне эстетически неприятно видеть в одной воде со мной других людей, зная что мы так сильно объединяемся , до такой степени , что даже половые органы омываются той же водой! Это какой обмен жуткий!!!??? Даже если нет людей. Но подсознательно я знаю , они там были . Порой я снимаю номер с красивой джакузи , но я туда не сяду. Потому что в уме начинаются красочные картины, кто с кем и как там , занимались чем то! Потому я только душ принимаю ! Чужие клетки , гены, слюна-моча и слизь ! Если вы этого не видите не значит что этого нет. Каким бы не был дорогим отель как бы часто не меняли воду, но если там был хоть 1 человек кроме меня я против. Зачем мне чужие отходы жизнедеятельности ? Вы знаете как через поры в нашу кожу попадает всякая зараза? Потом дурные мысли, а кто то подцепит чужие желания! Это инфо база ( как свалка) из самых разных генов! Оно все кишит на тонком плане самим разнообразным !!! Например полнота это заразно! Попадёт вам слюна или молча полного на клетки ( если аура слабая , подцепите вирус) и растолстеете! Я уже молчу о разгрых психо и вирусных моментах ! На вид все будет хорошо, а внутри разбалансировка! Захочется вам много всего! Но это будет не потому что это вы такой! А потому что нахватались такого от других ! Я предпочитаю не обмениваться никак и ни с кем! Уже молчу про гены старения которых у меня нет! А у остальных то они есть . Нужна мне эта зараза ? Потом борись, трудись в поте лица над восстановлением . Вот и думайте ..... а многие любят там плескаться . #dna #бактерии #зараза #вирусы #днк #слюна #опасность #отходы #мерзость #негигиенично
Как ранее писал OBOZREVATEL, известная украинская модель с кукольной внешностью, "одесская Барби" Валерия Лукьянова угодила в неприятную ситуацию со своим фото.
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