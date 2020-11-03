Подсолнечное масло – табу. Какие масла можно употреблять в пищу

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
Диета и фитнес / Мнения
9,4 т.
Подсолнечное масло – табу. Какие масла можно употреблять в пищу

8 самых полезных растительных масел

Масла — одни из самых калорийных, но при этом и одни из самых полезных продуктов для вашего здоровья и стройности. Это полезные жиры, которые мы можем употреблять в любое время суток. Добавляя масла к ужину, мы делаем его более сытным, это поможет вам продержаться весь вечер без лишних перекусов.

Но масло маслу рознь, поэтому давайте разберем, какими маслами вы можете разнообразить свой рацион, а какие лучше исключить.

Советую обратить внимание на масла, богатые Омега-3 жирными кислотами:

1. Льняное масло. По количеству Омега-3 оно в два раза превосходит рыбий жир и другие растительные масла. В нем много витаминов группы В, витамина А, F, Е, цинка, лецитина, магния, калия, селена.

2. Кунжутное масло. Считается, что это единственное масло, которое усваивается организмом на все 100%.

3. Оливковое масло. Extra virgin — самое натуральное из видов. Имеет насыщенный вкус и большое количество фенольных антиоксидантов, которые придают особенную пользу этому источнику жирных кислот. Олеиновая кислота и олеокантал в составе снижают количество маркеров воспаления, таких как с-реактивный белок и по действию работают как ибупрофен, известный противовоспалительный препарат.

4. Масло грецких орехов. Богато полифенолами, которые повышают антиоксидантную активность клеток.

5. Кедровое масло

6. Тыквенное масло. Имеет позитивное влияние на мочевыводящие пути.

7. Конопляное масло. Имеет доказанную эффективность при воспалительных заболеваниях кожи.

8. Масло виноградных косточек.

Эти масла мы добавляем в салаты и другие блюда, но не поддаем влиянию высоких температур.

Для жарки можно использовать кокосовое, рафинированое оливковое масло или кусочек сала. Рафинированное масло уже было изготавлено под действием высоких температур, оно уже потеряло большинство питательных веществ, в отличии от масел холодного отжима, которые эти питательные вещества сохраняют.

Табу: подсолнечное масло, кукурузное.

В подсолнечном и кукурузном масле содержится много Омега-6, что системно повышает уровень воспаления в организме. Что, в свою очередь, влияет на повышение рисков онкологии, атеросклероза.

Какие масла используете вы?

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Источник:Instagram Натальи Самойленко
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