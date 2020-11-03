8 самых полезных растительных масел

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Масла — одни из самых калорийных, но при этом и одни из самых полезных продуктов для вашего здоровья и стройности. Это полезные жиры, которые мы можем употреблять в любое время суток. Добавляя масла к ужину, мы делаем его более сытным, это поможет вам продержаться весь вечер без лишних перекусов.

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Но масло маслу рознь, поэтому давайте разберем, какими маслами вы можете разнообразить свой рацион, а какие лучше исключить.

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Советую обратить внимание на масла, богатые Омега-3 жирными кислотами:

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1. Льняное масло. По количеству Омега-3 оно в два раза превосходит рыбий жир и другие растительные масла. В нем много витаминов группы В, витамина А, F, Е, цинка, лецитина, магния, калия, селена.

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2. Кунжутное масло. Считается, что это единственное масло, которое усваивается организмом на все 100%.

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3. Оливковое масло. Extra virgin — самое натуральное из видов. Имеет насыщенный вкус и большое количество фенольных антиоксидантов, которые придают особенную пользу этому источнику жирных кислот. Олеиновая кислота и олеокантал в составе снижают количество маркеров воспаления, таких как с-реактивный белок и по действию работают как ибупрофен, известный противовоспалительный препарат.

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4. Масло грецких орехов. Богато полифенолами, которые повышают антиоксидантную активность клеток.

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5. Кедровое масло

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6. Тыквенное масло. Имеет позитивное влияние на мочевыводящие пути.

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7. Конопляное масло. Имеет доказанную эффективность при воспалительных заболеваниях кожи.

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8. Масло виноградных косточек.

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Эти масла мы добавляем в салаты и другие блюда, но не поддаем влиянию высоких температур.

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Для жарки можно использовать кокосовое, рафинированое оливковое масло или кусочек сала. Рафинированное масло уже было изготавлено под действием высоких температур, оно уже потеряло большинство питательных веществ, в отличии от масел холодного отжима, которые эти питательные вещества сохраняют.

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Табу: подсолнечное масло, кукурузное.

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В подсолнечном и кукурузном масле содержится много Омега-6, что системно повышает уровень воспаления в организме. Что, в свою очередь, влияет на повышение рисков онкологии, атеросклероза.

Какие масла используете вы?

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