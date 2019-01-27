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/Блоги - Диета и фитнес

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
ДиетологВсе статьи автора

Перестали худеть? Съешьте торт!

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Сегодня пост-праздник для всех, кто постоянно ищет оправдания, чтобы нарушать свои диеты и новые способы правильного питания! Да, речь пойдет именно о кондитерских изделиях, продуктах, содержащих сахар, быстрых углеводах - о еде, которую не только не рекомендуют диетологи, а которая является настоящим запретным плодом для всех худеющих.

Радость в том, что все же бывают случаи, когда врач-диетолог может посоветовать вам съесть запрещенную вкусняшку.

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Если ваш вес стоит на месте более 10 дней, скорее всего, вы попали в фазу плато. Чтобы из нее выйти, устройте себе Праздник читинга. Но делать это нужно с умом!

Правила читинга:

1. Этот прием работает только когда выход за рамки привычного питания происходит не чаще раза в неделю.

2. Выбирайте только свои любимые блюда! Это правда может быть кусок торта. Или бургер. Или все, что вы могли себе вообразить в самых смелых пп-фантазиях.

3. Размер порции не должен превышать 250 г.

4. Начинайте прием пищи с десерта, а потом переходите к основным блюдам - супу, салату и тд.

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5. В день читинга нужно увеличить объем выпитой жидкости. Выпейте около 2 литров воды. Вода ускорит обмен веществ.

6. Старайтесь есть медленно, получите как можно больше удовольствия от вкуса любимой еды.

⠀ ... Но не забудьте на следующий день вернуться к привычному рациону! 🙂

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Автор
Наталья СамойленкоНаталья Самойленко
Место
Украина
Источник
Источник:Instagram Натальи Самойленко
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