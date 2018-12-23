В зимову пору треба більш уважно слідкувати за вмістом вітаміну С, біофлаваноїдів та інших біологічно активних речовин, які позитивно впливають на імунну систему, підтримують шкіру у холодну погоду, впливають на стан суглобів та інше. Тому хочу звернути вашу увагу на грейпфрут, який володіє масою корисних властивостей.

Переваги цього фрукту наведено в інфоргафіці.

Збираючись вводити в свій раціон харчування цей, безумовно корисний фрукт, слід пам'ятати про те, що надмірне вживання грейпфрута може викликати негативну реакцію шлунково-кишкового тракту.

Оскільки грейпфрут, як і всі цитрусові, не є місцевим продуктом, для перетравлення екзотичних фруктів в нашому організмі буває недостатньо ферментів. Тому на цей фрукт може виникати алергія.

При дослідженні плодів були виявлені речовини, що загальмовують або посилюють дію деяких лікарських препаратів. Не слід запивати таблетки грейпфрутовим соком чи заїдати грейпфрутом. Це спотворює дію ліків. А деяких з них – дуже сильно.

І ще важлива інформація для жінок - грейпфрут містить флаваноїди нарингин і нарингенин, фуранокумарін бергаптен, що впливають на обмін естрогенів. При високому вмісті цих флавіноїдів порушується обмін естрогенів, це може призвести до жіночої онкології, виникнення новоутворень молочної залози. Тому вживайте фрукт в невеликій кіоткості, це в першу чергу стосується жінок в постменопаузі.

Встановлено також, що нарингін має жовчогінний ефект, що покращує процеси травлення та процес розщеплення жирів.

Додавайте грейпфрут у свій раціон, але пам’ятайте, що тільки сбалансоване харчування та спорт творять чудеса!