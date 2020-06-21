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Как правильно измерить пропорции тела: инструкция

Алина Мельник
Алина Мельник
Диета и фитнес
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Как правильно измерить пропорции тела: инструкция

Каким должен быть здоровый вес

Похудение является головной болью многих женщин и мужчин, и особенно остро проблема обстоит в летний сезон. Но обоснована ли необходимость сбрасывать вес?

OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, какой вес является здоровым в каждом индивидуальном случае и почему похудение может быть опасным.

Нужно ли худеть? Формула здорового веса

Нужно ли худеть? Формула здорового веса Pinterest

Формула здорового веса

Чтобы определить, есть ли лишний вес, нужно знать свой индекс массы тела и соотношение талии к бедрам.

Так, индекс массы тела рассчитывается как соотношение веса к квадрату роста. При здоровом весе индекс массы тела находится в пределах 18.5 – 24.9.

Избыточным считается вес при индексе массы тела от 25 до 29.5. Ожирение начинается с показателя 30 и выше. Индекс массы тела ниже 18.5 является слишком маленьким, при котором также высок риск различных заболеваний.

К примеру: вес = 55 кг, рост = 165 см (1,65 м).

55 ÷ (1,65)2 = 20,20.

В свою очередь соотношение талии к бедрам может рассказать о риске висцерального ожирения. Это существенный риск сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и эректильной дисфункции.

У мужчин этот показатель в норме – 0.9 или меньше, у женщин – 0.85 и меньше.

Чем бывает опасно похудение

Чем бывает опасно похудение Pinterest

Чем может быть опасно похудение

При похудении важно помнить о том, что для женщин недостаток жировой ткани может быть опасным, поскольку она выделяет или изменяет ряд гормонов.

Так, при недостатке жира у женщины может развиться дисменорея – нарушение или прекращение менструального цикла.

Распределение жира в теле зависит от наследственности. Многие переживают о том, что у них большой или маленький бюст / ягодицы / талия / плечи. Однако главное при этом не "делать" фигуру, а принимать свое тело таким как есть, соблюдать нормальные пропорции талии и веса и заботиться о своем здоровье.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 июня по 12 июля длится Петров пост. Это один из двух летних постов, который был установлен в честь двух самых почитаемых апостолов – Петра и Павла.

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