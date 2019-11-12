Нельзя на голодный желудок: диетолог назвала опасные продукты

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты не стоит есть на голодный желудок.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Все индивидуально, но если вы еще не нашли свой идеальный вариант еды утром, нужно попробовать исключить то, что точно обычно не подходит", — написала Усенко.

Фото: tourist.kg

По словам диетолога, на голодный желудок не стоит есть сдобу из белой муки сделанную на дрожжах. Ведь она повышает газообразование и может раздражать стенки желудка. Также из своего утреннего рациона нужно исключить йогурт — натощак от него будет меньше всего пользы из-за того, что соляная кислота не пропустит все полезные бактерии.

Фото: d-rat.ru

Кроме того, такие продукты как помидоры и цитрусовые могут вызвать повышенную кислотность и изжогу утром. А если вы будете пить холодные напитки, то они остудят стенки желудка и этим усложнят пищеварение.

Фото: otdyhayem.com

Усенко также отметила, что не стоит завтракать сладостями. Ведь это чрезмерная нагрузка на поджелудочную с самого утра.

Фото: matrony.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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