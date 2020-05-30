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30 мая • обновлено в 16:34
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Минус 45 кг: тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального похудения

1.6т
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Личный тренер американской певицы Джессики Симпсон Харли Пастернак рассказал, как артистке удалось скинуть 45 килограммов после родов.

Подробностями он поделился с изданием E! News. По словам инструктора, похудение Джессики заняло шесть месяцев. Она много двигалась и ежедневно изнуряла себя тренировками в тренажерном зале.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: instagram/jessicasimpson

"Поначалу мы поставили цель делать 12 тысяч шагов в день. И обязательно спать по семь часов в сутки. Затем Джессика начала заниматься в зале, тренируя каждый день разную группу мышц", – поделился Харли.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: instagram/jessicasimpson

Он также добавил, что певица придерживалась специального плана питания: ела пять раз в день с упором на белковые продукты и клетчатку. А также высылала ему скриншот из приложения, которое подсчитывало количество съеденного и калорийный состав.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: instagram/jessicasimpson

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: instagram/jessicasimpson

Напомним: Джессика Симпсон сильно поправилась в ходе третьей беременности. После родов она стала весить 108 килограммов и тогда обратилась за помощью к личному тренеру. К слову, он помогал ей приходить в форму после рождения старших детей.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: instagram/jessicasimpson

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев показал результаты после похудения на 100 кг.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Джессика Симпсон
Теги
шоу-бизнес диета похудение
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