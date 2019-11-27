Наш организм, как и компьютер нуждается в перезагрузке, поэтому очень важно время от времени устраивать ему детокс.

Пример 3-х дневного детокса.

Лучше в эти дни отказаться от соли.

Пить много жидкости: вода, травяные чаи.

Не кушать после 18.00.

Кушать маленькими порциями 100-200 грамм.

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ДЕТОКС-КОКТЕЙЛЬ.

Пить 3 раза в день на протяжении 3-х дней перед основными приемами пищи.

ИНГРИДИЕНТЫ на 1 порцию: 1 лимон, 1/3 чашки нарезанной петрушки и укропа, 1 стебель сельдерея, 1 стакан воды. Можно добавлять спирулину.

ДЕНЬ 1.

Завтрак: салат из шпината, укропа, петрушки и семечек. Заправленный оливковым маслом.

Перекусы: горсть орехов, запечённое яблоко.

Обед: салат из капусты с укропом. Заправленный кунжутным маслом и яблочным уксусом.

Ужин: запечённое брокколи.

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ДЕНЬ 2.

Завтрак: банан + киви.

Перекусы: горсть тыквенных семечек, апельсин.

Обед: салат из морковки и капусты. Заправленный кунжутным маслом и яблочным уксусом.

Ужин: запеченная цветная капуста.

ДЕНЬ 3.

Завтрак: салат из листьев салата и зелени.

Перекусы: хурма, орехи горсть.

Обед: салат из морковки и яблока. Заправленный кунжутным маслом и яблочным уксусом.

Ужин: запеченная спаржа.

Будьте здоровы!

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