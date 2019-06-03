Минус 11 кг за две недели: названа эффективная летняя диета

Диетологи утверждают, что особо эффективным способом быстро похудеть без вреда здоровью является диета "Вареные яйца". Придерживаясь ее, можно добиться снижения веса на 11 кг всего за две недели. Секрет заключается в том, что ее основным компонентом являются яйца. Они содержат в себе множество питательных веществ, необходимых человеческому организму. Следовательно, вы не будете испытывать сильного чувства голода и не ухудшите обмен веществ.
Для того, чтобы добиться ощутимого результата, эксперты советуют придерживаться двухнедельного плана диеты "Вареные яйца". Ниже приводим полный перечень продуктов и блюд, разрешенных к употреблению.
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
День 1
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: два кусочка хлеба и фрукты.
Ужин: отварная курица и салат.
День 2
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: отварная курица и зеленый салат.
Ужин: апельсин, салат и два вареных яйца.
День 3
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: один помидор, один ломтик хлеба с нежирным сыром.
Ужин: отварная курица и салат.
Похудение
"Народна правда"
День 4
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: фрукты.
Ужин: отварная курица.
День 5
Завтрак: два яйца вкрутую.
Обед: два вареных яйца и тушенные овощи.
Ужин: рыба на гриле и салат.
День 6
Завтрак: два яйца вкрутую.
Обед: фрукты.
Ужин: тушеная курица и салат.
День 7
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: салат из помидоров и тушеные курица с овощами.
Ужин: тушеные овощи.
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
День 8
Завтрак: два яйца вкрутую.
Обед: салат и курица.
Ужин: апельсин, салат и два вареных яйца.
День 9
Завтрак: два яйца вкрутую.
Обед: два вареных яйца и тушеные овощи.
Ужин: салат и рыба на гриле.
День 10
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: отварная курица и салат.
Ужин: апельсин, салат и два вареных яйца.
Яйца
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День 11
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: тушеные овощи, два вареных яйца и нежирный сыр.
Ужин: тушеная курица и салат.
День 12
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: салат из тунца.
Ужин: два яйца вкрутую и салат.
День 13
Завтрак: два вареных яйца и фрукты.
Обед: отварная курица и салат.
Ужин: фрукты.
День 14
Завтрак: два яйца вкрутую.
Обед и ужин: тушеные овощи с курицей.
Несмотря на то, что меню диеты достаточно простое и сбалансированное, перед тем, как садиться на нее, все же обязательно стоит проконсультироваться с врачом. Кроме того, чтобы получить максимальный эффект помимо ограничений в еде рекомендуется и обеспечить себя ежедневными физическими нагрузками.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в число наиболее эффективных и результативных методов похудения входит французская диета. Придерживаясь такого типа питания, можно всего за две недели сбросить 8 килограммов. Она включает рыбу, яйца, диетическое мясо, овощи, фрукты, зелень и ржаной хлеб.
Еще одним популярным методом похудения является диета "Планка" (можно похудеть на 9 кг всего за две недели). Она включает мясо, яйца и много фруктов. Но этот тип питания запрещает алкоголь, приправы, подсластители, а также газированные напитки.
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