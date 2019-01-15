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''Красотка'': звезда ''Танці з зірками'' восхитила сеть фото в белье

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский фитнес-тренер и участница шоу "Танці з зірками" Анита Луценко восхитила сеть своим новым фото. На нем она позирует в белье и длинной накидке.

Фолловеры звезды отметили, что она прекрасно выглядит. Фото Луценко опубликовала на своей странице в Instagram.

''Красотка'': звезда ''Танці з зірками'' восхитила сеть фото в белье

narodna-pravda.ua

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"Плюс тренировок в том, что кожа быстрее уплотняется и выглядит наполненной и гладкой. Дряблость кожи от похудения уходит быстрее, чем только на питании", — подписала снимок фитнес-тренер.

Пользователи сети отметили, что Луценко прекрасно выглядит.

''Красотка'': звезда ''Танці з зірками'' восхитила сеть фото в белье
''Красотка'': звезда ''Танці з зірками'' восхитила сеть фото в белье
''Красотка'': звезда ''Танці з зірками'' восхитила сеть фото в белье

Как сообщал OBOZREVATEL, Анита Луценко была одной из самых ярких и "техничных" участниц пятого сезона проекта "Танці з зірками", однако внезапно покинула шоу на шестой неделе выступлений.

После проекта она отправилась отдыхать вместе с семьей: мужем и маленькой дочкой в Доминиканскую Республику. Яркими снимками из отдыха Анита хвасталась в своем Instagram-аккаунте.

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Персона
Анита Луценко
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