Картофель, кофе и попкорн: диетолог разбил мифы о "вредных" продуктах

Кофе, попкорн, картофель, а также яйца несправедливо считаются вредными продуктами и имеют множество полезных свойств.

Об этом заявил доктор наук диетолог Михаэль Деспегхель, передает Germania.one. Он призвал не исключать данные продукты из рациона.

В 100 граммах отварного картофеля содержатся лишь 15 граммов углеводов. В то же время он имеет множество полезных веществ: клетчатка, витамины группы В, витамин С, калий, белок и минералы. По словам диетолога, если картофель есть не жаренным, никакого вреда он не причинит.

Консервированная фасоль содержит много белка и клетчатки, а также фолиевой кислоты, магния и калия. Это значит, что он показан всем худеющим.

Попкорн можно считать идеальной закуской, если готовить его без масла, ведь продукт богат клетчаткой.

Кофе может предотвратить развитие рака, в частности печени, простаты, а также лейкемии. Полезен напиток и для профилактики депрессии. Употреблять его нужно в меру – до четырех чашек в день.

Люди не должны бояться употребления яиц, ведь в них содержатся полезные жиры, белок и почти все витамины. В умеренном количестве Деспегхель советует употреблять и сливочное масло, ведь оно содержит йод, селен, кальций, витамины К2, А, Д и Е.

Диетолог разбил мифы о "вредных" продуктах Bild

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