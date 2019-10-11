Как сохранить фигуру и молодость после 40 лет: назван лучший способ

Прекрасно выглядеть могут и 40-летние женщины, и те, которым "за". Конечно, для этого нужно приложить некоторые усилия. Например, начать правильно питаться.

Как сообщает Di Lei, диета, которая построена на ежедневном употреблении миндаля, поможет сжигать жиры, улучшить здоровье и состояние кожи. Также при помощи этих орехов можно увеличить активность мозговых клеток, улучшить память, укрепить кости, предотвратить сердечные приступы и нормализовать давление.

Как правильно употреблять миндаль для похудения

Чтобы сохранять фигуру в прекрасной форме после 40 лет достаточно скорректировать питание — убрать сдобу, жирные, копченые, жареные блюда, сократить или убрать из рациона сахар. Употреблять можно овощи, фрукты, ягоды, яйца, рыбу, постное мясо, различные каши, цельнозерновой или ржаной хлеб. Главное, помнить, что в день следует съедать не больше 23 ядрышек миндаля. Лучше всего перекусывать ими в первой половине дня или добавлять к каше или творогу во время завтрака.

Фото: ngrinko.com

Также отмечается: чтобы оттянуть старение, кроме употребления миндаля, нужно еще пить много воды и принимать витамины.

Фото: ic-lab.ru

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина рассказала, как привести тело в форму за месяц без диет и голодовок.

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