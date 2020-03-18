Без вреда для здоровья и фигуры: как правильно заедать стресс

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.
Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. По словам эксперта, обычно в момент стресса хочется жирного, поэтому можно сделать упор на рыбу, сыр и орехи.
Фото: melochi-jizni.ru
"Да, это калорийно, но так мы сможем поддержать организм и наши гормоны", – отметила Усенко.
Кроме того, она добавила, что если вам хочется сладкого, то его следует заменить ягодами, фруктами, крупами и хлебцами.
Усенко также отметила, что в момент стресса нужно полностью убрать из рациона сахар и все продукты, где он есть в любой дозе (конфеты, печенье и т.д.). А также мед, сухофрукты, жидкие масла, сиропы и белую муку (все продукты, где она есть).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.
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