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Как понять, что пора перестать худеть: советы эксперта

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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как понять, что пора перестать худеть.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Когда остаются 3-5 кг или когда всего нужно скинуть 3-5 кг, действия наши точно такие же, как и в самом начале при любом весе: чистое питание, смена схем питания раз в неделю. А если последние кг не уходят, а вы сделали все, что могли, значит лишние они были только в вашей голове", — написала Усенко.

Как понять, что пора перестать худеть: советы эксперта

Фото: inform35.ru

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Также она добавила, что тело само знает, в каком весе вам комфортно.

"Ваше тело знает, в каком весе вам комфортно и для здоровья не опасно. Вы ж хотите остаться с волосами, месячными, здоровьем после похудения?", — подытожила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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