Как помочь организму справиться с коронавирусом: советы диетолога

Диетолог Тиана Фиалкова рассказала о том, как повысить защитные силы своего организма и укрепить иммунитет при коронавирусе с помощью питания и питьевого режима. А также, каких продуктов следует избегать во время болезни.

Подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. По словам специалиста, в первую очередь нужно пить как можно больше тепло-горячей воды. Фиалкова советует добавлять в нее лимонный сок, мед и имбирь.

"В острый период болезни нужно пить как можно больше тепло-горячей воды. Рекомендую с лимонным соком, медом и имбирем. Она лучше всего разжижает кровь. Но вы можете разнообразить воду, сделав из нее клюквенный или облепиховый морс. Выпивать в сумме желательно воды в два раза больше обычного количества. Примерно 60 мл умножить на ваш вес", – заявила диетолог, отметив, что можно также пить травяные чаи и воду с витамином С.

Из еды диетолог советует отдавать предпочтение ягодам (особенно диким), фруктам, зелени, сырым овощам, проросткам, смузи, любым фруктово-овощным смузи, термообработанным овощам и меду.

К слову, Фиалкова не рекомендует употреблять во время болезни животные продукты (мясо, рыбу, морепродукты, сахар, яйца и молочку), а также мучные изделия и крупы. Воздержаться нужно и от употребления кофе.

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