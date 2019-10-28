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28 октября • обновлено в 09:15
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/ Диета и фитнес

Как похудеть в проблемных местах: советы диетолога

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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как похудеть в проблемных местах.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Когда лишнего веса у вас почти уже нет, но проблемная зона осталась, например, ноги тяжелее верха или животик далеко не плоский — нужно добивать питанием точечно. Мы можем убрать продукты, которые вызывают отечность в нижней части тела и этим сбалансировать верх и низ. Или же убрать продукты и привести рацион в такое строгое состояние, что плоский живот не сможет не появится", — рассказала Усенко.

Как похудеть в проблемных местах: советы диетолога

Фото: razgadamus.ru

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Но в то же время диетолог отметила, что это уже более строгий рацион и более индивидуальная работа. В обычной же обстановке нужно просто бить в одну точку, делать замеры и фото, правильно питаться и результат будет колоссальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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Место
Украина
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