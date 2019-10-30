Как похудеть в два раза быстрее без диет: назван лучший способ

Объединенная группа ученых из университетов Бата и Бирмингема рассказала, как похудеть в два раза быстрее без соблюдения жестких диет.

Так, они провели исследование, в ходе которого выяснили, что физическая нагрузка по утрам на пустой желудок особенно полезна для здоровья и помогает сжигать больше жира. Об этом сообщает Di Lei.

Фото: hochu.ua

Отмечается, что эксперимент длился 6 недель и в нем принимали участие 30 мужчин. Их разбили на три группы: первая ела завтрак до тренировки, вторая после (при этом порция еды и объем физической нагрузки были одинаковыми), а контрольная группа получила указание не менять своих привычек. Как оказалось, тренировка с утра на голодный желудок действительно наиболее эффективны.

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Доктор Хавьер Гонсалес из университета Бата пояснил, что, голодая в течение ночи, человек растрачивает последний гликоген в печени, и сахар в крови. В результате, тренируясь без дополнительной подпитки, организм вынужден тратить жировые запасы. Поэтому, чисто с точки зрения сжигания жира, упражнения эффективнее делать натощак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как похудеть в проблемных местах.

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