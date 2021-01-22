Как похудеть после новогодних праздников: советы эксперта

Украинский фитнес-тренер и эксперт по правильному питанию Марина Боржемская рассказала, как вернуться в форму после новогодних праздников. Первым делом она посоветовала очистить свой холодильник от всех вредных продуктов.

Также Боржемская отметила: чтобы побыстрее избавиться от лишних килограммов – нужно постараться наладить правильное трехразовое питание. А также забыть на некоторое время об существовании алкоголя и сладостей. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала".

"Первое, что нужно сделать, чтобы прийти в форму после праздников – это очистить свой холодильник от всех вредных вкусностей. После этого постараться наладить правильное трехразовое питание. Утром, днем и вечером – три полноценных приема пищи. Самое главное – сохранять нормальные паузы, где-то три-четыре часа между завтраком, обедом и ужином... Откажитесь от алкоголя, потому что он будет блокировать процесс похудения, а также от сладостей", – поделилась Боржемская.

Она добавила, что одного правильного питания будет недостаточно для похудения. Поэтому эксперт также порекомендовала заниматься спортом.

"Во-первых, следует ежедневно делать утреннюю зарядку. Перед ней не забывать о стакане воды. Во-вторых, вы должны выполнять какие-то тренировки, комплексы упражнений... Также советую делать контрастный душ. Сначала будет сложно следовать всем советам, но если делать так каждый день, все ввойдет в привычку", – подытожила Боржемская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко назвала самые полезные и эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Среди них –средиземноморская и DASH-диета.