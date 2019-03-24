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/Диета и фитнес

Как похудеть и быть здоровым: назван идеальный продукт

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Во время Великого поста стоит ввести в свой рацион бобовые, так как они являются отличным источником полезных веществ и очень полезны для здоровья.

Об этом рассказала известный диетолог Светлана Фус в своем блоге в Instagram, уточнив, что употребляя этот продукт, можно не беспокоиться за жиры, ведь их там очень мало.

Как похудеть и быть здоровым: назван идеальный продукт

pixabay

"Введите в рацион бобовые (фасоль, горох, чечевицу, нут). Бобовые – отличный источник растительного белка. Чечевица, нут и фасоль – лидеры по его содержанию в растительных продуктах. В приготовленном виде эти бобовые содержат 5-8 г белка на 100 г продукта", – пояснила она.

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По словам Фус, бобовые также содержат сложные углеводы, клетчатку, витамины и минералы. В частности, клетчатки около 7-10 г на 100 г готового продукта.

Как похудеть и быть здоровым: назван идеальный продукт

pixabay

"Это важно, так как рацион многих людей содержит обычно в 2 раза меньше клетчатки от суточной нормы, составляющей 20-30 г для взрослых. Именно клетчатка помогает пищеварению, улучшает выведение токсических веществ из организма и в комбинации с белком, придает ощущение сытости", – отметила диетолог.

Более того, бобовые относятся к продуктам с низким гликемическим индексом 20 - 35. Они содержат от 0,5 до 3 г жиров на 100 г готового продукта, потому можно не беспокоиться за фигуру.

"Не следует забывать также, что бобовые имеют высокое содержание фолиевой кислоты и железа", – резюмировала она.

Полезный совет к посту: введите в рацион бобовые (фасоль, горох, чечевицу, нут). Чем они ценны? ✅Во-первых, бобовые отличный источник растительного белка. Чечевица, нут и фасоль - лидеры по его содержанию в растительных продуктах. В приготовленном виде эти бобовые содержат 5-8 г белка на 100 г продукта. ✅Во-вторых, содержат сложные углеводы, клетчатку, витамины и минералы. Клетчатки много во всех видах бобовых, около 7-10 г на 100 г готового продукта. Это важно, так как рацион многих людей содержит обычно в 2 раза меньше клетчатки от суточной нормы, составляющей 20-30 г для взрослых. Именно клетчатка помогает пищеварению, улучшает выведение токсических веществ из организма и в комбинации с белком, придает ощущение сытости. ✅Все бобовые относятся к продуктам с низким гликемическим индексом 20 - 35. Не нужно беспокоиться и за жиры - бобовые содержат их мало - от 0,5 до 3 г на 100 г готового продукта. ✅Не следует забывать также, что бобовые имеют высокое содержание фолиевой кислоты и железа. Однако в бобовых есть недостатки ☝☝☝ Друзья, если вам интересна данная тема, ставьте + в комментариях, и я продолжу. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

Допис, поширений Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты сделали подборку диет, которых лучше избежать в этом году, потому что они могут навредить здоровью.

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Персона
Светлана Фус
Теги
Великий постпитаниедиета
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