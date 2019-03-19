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/Диета и фитнес

Как похудеть, если вы работаете в офисе: назван эффективный метод

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Малоподвижный образ жизни, который ведут работники офиса, может стать причиной избыточного веса.

Поэтому, чтобы не набрать лишних килограммов, нужно соблюдать бизнес-диету. С помощью этого рациона за две недели возможно потерять 2-5 килограмма, сообщает Сегодня.

Этот тип питания включает много свежих фруктов и овощей. Также бизнес-диета не рекомендует употреблять слишком много жирной пищи, ведь она не только наносит вред сердечно-сосудистой системе, но и ухудшает работу мозга. Кроме того, стоит отказаться от шоколадок и печенья в качестве перекуса.

Как похудеть, если вы работаете в офисе: назван эффективный метод

Фото: fantasticdiets.com

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Меню на день

Как похудеть, если вы работаете в офисе: назван эффективный метод

Фото: fantasticdiets.com

Завтрак: зерновые хлопья с молоком, банановый сэндвич — 2 кусочка хлеба с отрубями, банан кусочками, 1 ч.л. меда и 1 ст.л. йогурта.

Обед: салат из любых овощей, яблоко или апельсин, сэндвич — куриное филе, 2 ломтика нежирного сыра, 1 ст.л. натурального йогурта, огурец, салатный лист, зерновой хлеб.

Ужин: 150 г курицы или индейки с подливой, на гарнир — пропаренный коричневый рис, салат из овощей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что китайская диета очень тяжелая и низкокалорийная, однако, является самой эффективной и помогает сбросить до 4 килограммов лишнего веса за неделю.

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