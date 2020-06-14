Как избавиться от тяги к сладкому за неделю: назван простой способ

Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.

Об этом сообщает издание Expressen. По словам эксперта, изначально нужно перестать употреблять продукты, которые содержат много сахара и есть только медленные углеводы.

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"Нужно убрать из рациона такие продукты, как хлопья для завтрака, сладкие напитки, выпечку и сладости и есть только медленные углеводы. Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", – подчеркнул специалист.

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Также для того, чтобы процесс отказа от сладкого протекал легче, диетолог посоветовал заняться спортом, избегать стресса, пить много воды и высыпаться.

Кроме того, Паулин порекомендовал найти новые источники удовольствия.

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"Например, принимайте ароматические ванны, слушайте музыку или смотрите кино. То есть, просто делайте то, что приносит вам удовольствие без всякого сахара", – подытожил эксперт.

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