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14 июня • обновлено в 04:52
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Как избавиться от тяги к сладкому за неделю: назван простой способ

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Диетолог из Швеции Фредерик Паулун рассказал, как избавиться от тяги к сладкому всего за одну неделю.

Об этом сообщает издание Expressen. По словам эксперта, изначально нужно перестать употреблять продукты, которые содержат много сахара и есть только медленные углеводы.

Как избавиться от тяги к сладкому за неделю: назван простой способ

ruud.ru

"Нужно убрать из рациона такие продукты, как хлопья для завтрака, сладкие напитки, выпечку и сладости и есть только медленные углеводы. Особенно чувствительным людям, возможно, в начале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", – подчеркнул специалист.

Как избавиться от тяги к сладкому за неделю: назван простой способ

kalkulyator-kaloriy.ru

Также для того, чтобы процесс отказа от сладкого протекал легче, диетолог посоветовал заняться спортом, избегать стресса, пить много воды и высыпаться.

Как избавиться от тяги к сладкому за неделю: назван простой способ

Кроме того, Паулин порекомендовал найти новые источники удовольствия.

Как избавиться от тяги к сладкому за неделю: назван простой способ

GlobalLookPress

"Например, принимайте ароматические ванны, слушайте музыку или смотрите кино. То есть, просто делайте то, что приносит вам удовольствие без всякого сахара", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
диета
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