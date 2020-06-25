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Как есть все и не поправляться

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Диета и фитнес
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Как есть все и не поправляться

Такое питание подходит только стройным людям, которые ведут активный образ жизни. Остальным такой метод противопоказан.

Почему?

Стройному человеку в голову не придет ежедневно есть макароны, булочки, пельмени, сало, торты и прочие "ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ" продукты. А вот человек с избыточным весом не видит свою жизнь без них и ищет диеты, где можно есть абсолютно все. А потом удивляется почему диеты не работают. ДА, ПОТОМУ ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ВСЕ И ХУДЕТЬ!!! Если вы стройный человек – вам можно есть все, но в небольших количествах, т.к. если злоупотреблять жаренной картошкой с котлетами, за месяц можно набрать около 5 кг.

Итак… если хотим есть все, сначала нужно похудеть. Потом можно, но в небольших количествах.

Для того, чтобы немного похудеть, нужно придерживаться простых правил.

  • Выходить из-за стола голодным.

  • Исключить переедания.

  • Не забывать, что полное насыщение приходит через 20 минут после еды.

  • Кушать медленно и получать удовольствие от съеденного.

  • Не хотите есть – не ешьте. Забудьте про правила обязательных завтраков, обедов, ужинов, перекусов. Кто вообще это придумал. Слушайте свой организм.

  • В любой стрессовой ситуации – попейте водички.

  • Раз в неделю устраивайте себе разгрузочные дни.

  • Питайтесь по системе 16/8.

  • Соблюдайте питьевой режим и режим сна.

  • Не сидите на непонятных диетах, где можно есть абсолютно все. Они не работают. А если и работают, то не приносят долгосрочного результата.

Есть что-то, что вы себе не позволяете?

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Источник:Instagram Екатерины Романовой
Диеты и фитнес
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