Как быстро и эффективно похудеть: секрет Тины Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Так, подробностями она поделилась с изданием "КП в Украине". По словам звезды, держать себя в форме ей помогает спортзал и питание. А именно — кето-диета.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

"Я очень склонна к полноте и нашла для себя рецепт — кето-диета. Кто-то скажет, это вредно. А я скажу, что нет, и мы можем об этом поспорить. Она действует по принципу, где жиры убивают жиры. И, конечно, мой секрет стройности — спорт, это длительная тренировка на скакалке 30-40 минут без остановки и йога. Это развивает дыхание, легкие, выносливость, благодаря этим занятиям я могу дольше петь. И, поверьте мне, после такой тренировки любая нервозность проходит", — рассказала Кароль.

Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру Фото: instagram/tina_karol

Что такое кето-диета

Суть кето-диеты предполагает полное исключение углеводов из рациона. То есть, это обновленный вариант низкоуглеводной или безуглеводной диеты. Она очень эффективна для похудения, ведь при полном отсутствии углеводов организм начинает активно сжигать жир.

Фото: crossfit.ru

Цель данной диеты — достигнуть состояния кетоза. В нем жиры извлекаются из запасов организма, перерабатываются в свободные жирные кислоты, а затем в кето-тела. Именно их и использует организм вместо углеводов. Чтобы обмен веществ достиг состояния кетоза, уровень глюкозы в крови должен снизиться до минимальных показателей и продержаться в таком состоянии не меньше 2 суток.

Отметим, что в среднем, на кето-диете сидят около 3-х месяцев. Этот тип питания включает мясо, рыбу, морепродукты, яйца, орехи, грибы, зеленые овощи, молочные продукты в небольшом количестве, растительное масло и соль.

Фото: iform.dk

Также данная диета не рекомендует употреблять сахар, фрукты и сухофрукты; переработанные мясные изделия, полуфабрикаты, мучное, любые сладости, овощи с высоким содержанием крахмала: картофель, кукурузу, свеклу и алкоголь.

Фото: lchf.ru

Плюсы кето-диеты

Во-первых, вы уменьшаете потребление сахара, снижая риск развития диабета и улучшая состояние кожи. Во-вторых, такая диета помогает в борьбе с лишними килограммами, воспалениями, а также с эпилепсией и другими заболеваниями нервной системы.

Фото: aif.ru

Минусы кето-диеты

Один из минусов такой диеты — слабое понимание процесса. Людям трудно понять, как можно одновременно есть и худеть, а также они боятся, что без глюкозы мозгу нечем будет питаться. Описанный выше механизм кетоза поможет понять принцип кето-диеты.

Фото: media.price.ua

Также большим минусом является и несбалансированное питание. Ведь придерживаясь кето-диеты, из рациона исключаются все углеводы, искусственно запускается процесс, который обычно проходит не так активно, усиливается нагрузка на печень. Это довольно вредно для здоровья.

Отметим, что данная диета запрещена диабетикам, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими заболеваниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль поразила поклонников снимком, на котором позировала в облегающем платье красного цвета, которое подчеркивало каждый изгиб ее тела.

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