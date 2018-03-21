Известный тренер назвала самую стройную украинскую певицу

Украинская телеведущая, фитнес-тренер Анита Луценко призналась, чье тело в украинском шоу-бизнесе считает идеальной.

Женщина призналась, что фигура украинской певицы Веры Брежневой - самая лучшая из всех, которые она видела. Об этом шла речь в интервью Луценко изданию "Сегодня".

"Это самый дисциплинированный человек, которого я встречала, и самая идеальная фигура, которую я трогала в своей жизни. Это человек, которым я сама восхищаюсь, поэтому эта работа мне очень приятна", - призналась фитнес-тренер.

Вера Брежнева Instagram @ververa

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При этом, отметила Луценко, Брежнева является единственным человеком, с которым она индивидуально занимается.

Анита Луценко Instagram @anitasporty

"На данный момент я тренирую только одного человека — это Вера Брежнева. По нашей программе могут заниматься тысячи девочек, но один на один я занимаюсь только с Верой", - рассказала тренер.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Вера Брежнева обнажилась для рекламы украинского бренда.