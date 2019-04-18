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/Диета и фитнес

Известная фитнес-тренер показала, как избавиться от боли в спине

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Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала полезное упражнение для снятия боли в спине.

Соответствующе видео она опубликовала в своем Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Если у вас болит спина, дискомфорт, отдает в ногу – прежде, чем колоть себе что-то, проделайте просто упражнение", – отметила тренер.

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Луценко советует встать в стойку на небольшом расстоянии от стены. Поясницу не прогибать, живот не вываливать, вытянуть позвоночник через макушку вверх.

"С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола (или выше) и повисеть. Выполнить 3-5 раз очень медленно. Должно попустить", – рассказала она.

Луценко также призвала заняться спиной на пилатесе. Она добавила, что это упражнение подойдет и для молодых мамочек, которые кормят и испытывают боли по всем теле.

Если у вас болит спина,дискомфорт, отдаёт в ногу - прежде, чем колоть себе что-то проделайте просто упражнение. 1. Встать на небольшом расстоянии от стены. 2. Поясницу не прогибать и живот не вываливать. 3. Вытянуть позвоночник через макушку вверх. 4. С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола ( или выше) и повисеть. Выполнить 3-5 раз ооооочень медленно. Должно попустить ;) И с этого момента займитесь своей спиной на Пилатесе. P.S. Тем кто после родов и кормит и все болит самое оно👌🏻

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Луценко показала очень простое упражнение для похудения, которое действует сразу на несколько групп мышц.

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Персона
Анита Луценко
Место
Украина
Теги
Фитнесздоровье
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