Известная фитнес-тренер показала, как избавиться от боли в спине

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала полезное упражнение для снятия боли в спине.

Соответствующе видео она опубликовала в своем Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Если у вас болит спина, дискомфорт, отдает в ногу – прежде, чем колоть себе что-то, проделайте просто упражнение", – отметила тренер.

Луценко советует встать в стойку на небольшом расстоянии от стены. Поясницу не прогибать, живот не вываливать, вытянуть позвоночник через макушку вверх.

"С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола (или выше) и повисеть. Выполнить 3-5 раз очень медленно. Должно попустить", – рассказала она.

Луценко также призвала заняться спиной на пилатесе. Она добавила, что это упражнение подойдет и для молодых мамочек, которые кормят и испытывают боли по всем теле.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Луценко показала очень простое упражнение для похудения, которое действует сразу на несколько групп мышц.

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