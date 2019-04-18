Известная фитнес-тренер показала, как избавиться от боли в спине

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко показала полезное упражнение для снятия боли в спине.
Соответствующе видео она опубликовала в своем Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"Если у вас болит спина, дискомфорт, отдает в ногу – прежде, чем колоть себе что-то, проделайте просто упражнение", – отметила тренер.
Луценко советует встать в стойку на небольшом расстоянии от стены. Поясницу не прогибать, живот не вываливать, вытянуть позвоночник через макушку вверх.
"С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола (или выше) и повисеть. Выполнить 3-5 раз очень медленно. Должно попустить", – рассказала она.
Луценко также призвала заняться спиной на пилатесе. Она добавила, что это упражнение подойдет и для молодых мамочек, которые кормят и испытывают боли по всем теле.
Если у вас болит спина,дискомфорт, отдаёт в ногу - прежде, чем колоть себе что-то проделайте просто упражнение. 1. Встать на небольшом расстоянии от стены. 2. Поясницу не прогибать и живот не вываливать. 3. Вытянуть позвоночник через макушку вверх. 4. С расслабленными руками и плечами постепенно скрутиться вниз до пола ( или выше) и повисеть. Выполнить 3-5 раз ооооочень медленно. Должно попустить ;) И с этого момента займитесь своей спиной на Пилатесе. P.S. Тем кто после родов и кормит и все болит самое оно👌🏻
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Луценко показала очень простое упражнение для похудения, которое действует сразу на несколько групп мышц.
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