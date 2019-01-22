Есть и не толстеть: названы идеальные дни для похудения в феврале

Известная астролог Елена Молдованова представила список благоприятных дней для похудения и занятий спортом в феврале 2019 года.
Соответствующий список она опубликовала в своем в Instagram, рассказав, когда существует риск набрать лишние килограммы, а когда наоборот можно позволить себе съесть разные вкусные продукты.
"В наш век высоких технологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, следить за своим здоровьем и питанием давно стало нормой жизни!Поговорим о теле, о нашей физической оболочке! Ведь поддержание ее в чистоте и хорошей форме, ни что иное, как визитная карточка успешного и психически здорового человека", – написала она вступительное слово.
Молдованова рассказала, что в феврале есть целый перечень "опасных" дней, во время которых усиливается аппетит, особенно под действием спиртных напитков.
6, 7, 8 февраля до 16:30;
11, 12, 13 февраля до 11:30;
15 февраля с 16:00;
16, 17 февраля до 17:20;
23 февраля с 18:00;
24, 25 февраля.
В свою очередь, некоторые даты благоприятны для того, чтобы позволить себе съесть что-то вкусное без вреда для своей фигуры.
Женсий журнал
3 февраля с 15:00;
4, 5, 8 февраля с 16:30;
9, 10, 13 февраля с 11:30;
14, 15 февраля до 16:00;
17 февраля с 17:20;
18, 19 февраля до 16:45;
26, 27 февраля.
Также существуют благоприятные числа для начала диеты или разгрузочных дней, когда организм легче переносит голод.
ВВС
1, 2, 3 февраля до 13:00;
19 февраля с 17:00;
20, 28 февраля.
А желание пропустить тренировки или походы в спортивный зал могут одолевать в следующие дни.
6, 7, 8 февраля до 16:30;
11, 12, 13 февраля до 11:30;
15 февраля с 16:00;
16, 17 февраля до 17:20;
21 февраля с 16:00;
22, 23 февраля до 18:00.
Также есть даты, которые особо удачны для начала тренировок и покупки абонемента в спортзал.
1, 2, 4, 5, 8 февраля с 16:30;
9, 10, 13 февраля с 11:30;
14, 15 февраля до 14:50;
17 февраля с 17:20;
18, 19 февраля до 15:50;
26, 27, 28 февраля.
Астрологические рекомендации по питанию и спорту на ФЕВРАЛЬ 2019 #календарь_здоровья_февраль_2019 ******************************************** Благодарим автора❤️за полезную информацию! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наш век высоких технологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, следить за своим здоровьем и питанием давно стало нормой жизни!😉 Как сказал великий классик: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли." От себя добавлю и тело, в том числе. Про душу и мысли - это в другой раз, а сегодня поговорим о теле, о нашей физической оболочке! Ведь поддержание ее в чистоте и хорошей форме, ни что иное, как визитная карточка успешного и психически здорового человека. ⠀ Время указано Киев(К) и Москва(М) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⛔️Дни "опасные", когда усиливается аппетит (особенно под алкоголь) и усваивается буквально все, чтобы вы в себя не загрузили: 6, 7, 8(до 16:30(К) и до 17:30(М)), 11, 12, 13(до 11:30(К) и до 12:30(М)), 15(с 16:00(К) и с 17:00(М)), 16, 17(до 17:20(К) и до 18:20(М)), 23(с 18:00(К) и с 19:00(М)), 24, 25 ⠀ ✅Дни, когда можно себе позволить лишний вкусный кусочек без ущерба для фигуры: 3(с 15:00(К) и с 16:00(М)), 4, 5, 8(с 16:30(К) и с 17:30(М)), 9, 10, 13((с 11:30(К) и с 12:30(М)), 14, 15(до 16:00(К) и до 17:00(М)), 17(с 17:20(К) и с 18:20(М)), 18, 19(до 16:45(К) и до 17:45(М)), 26, 27 ⠀ ✅Дни, благоприятные для старта диеты или просто разгрузочных дней. В эти дни организм легче всего переносит голод: 1, 2, 3(до 13:00(К) и до 14:00(М)), 19(с 17:00(К) и с 18:00(М)), 20, 28 ⠀ Продолжение в слайде ➡️ ⠀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Всем желаю здоровья и отличной физической формы!💪🏼
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики посоветовали не садиться на диету зимой, а также не принимать горячий чай перед выходом на улицу.
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