Есть и не толстеть: названы идеальные дни для похудения в феврале

Известная астролог Елена Молдованова представила список благоприятных дней для похудения и занятий спортом в феврале 2019 года.

Соответствующий список она опубликовала в своем в Instagram, рассказав, когда существует риск набрать лишние килограммы, а когда наоборот можно позволить себе съесть разные вкусные продукты.

"В наш век высоких технологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, следить за своим здоровьем и питанием давно стало нормой жизни!Поговорим о теле, о нашей физической оболочке! Ведь поддержание ее в чистоте и хорошей форме, ни что иное, как визитная карточка успешного и психически здорового человека", – написала она вступительное слово.

Молдованова рассказала, что в феврале есть целый перечень "опасных" дней, во время которых усиливается аппетит, особенно под действием спиртных напитков.

6, 7, 8 февраля до 16:30;

11, 12, 13 февраля до 11:30;

15 февраля с 16:00;

16, 17 февраля до 17:20;

23 февраля с 18:00;

24, 25 февраля.

В свою очередь, некоторые даты благоприятны для того, чтобы позволить себе съесть что-то вкусное без вреда для своей фигуры.

Женсий журнал

3 февраля с 15:00;

4, 5, 8 февраля с 16:30;

9, 10, 13 февраля с 11:30;

14, 15 февраля до 16:00;

17 февраля с 17:20;

18, 19 февраля до 16:45;

26, 27 февраля.

Также существуют благоприятные числа для начала диеты или разгрузочных дней, когда организм легче переносит голод.

ВВС

1, 2, 3 февраля до 13:00;

19 февраля с 17:00;

20, 28 февраля.

А желание пропустить тренировки или походы в спортивный зал могут одолевать в следующие дни.

6, 7, 8 февраля до 16:30;

11, 12, 13 февраля до 11:30;

15 февраля с 16:00;

16, 17 февраля до 17:20;

21 февраля с 16:00;

22, 23 февраля до 18:00.

Также есть даты, которые особо удачны для начала тренировок и покупки абонемента в спортзал.

1, 2, 4, 5, 8 февраля с 16:30;

9, 10, 13 февраля с 11:30;

14, 15 февраля до 14:50;

17 февраля с 17:20;

18, 19 февраля до 15:50;

26, 27, 28 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики посоветовали не садиться на диету зимой, а также не принимать горячий чай перед выходом на улицу.

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