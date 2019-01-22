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/Диета и фитнес

Есть и не толстеть: названы идеальные дни для похудения в феврале

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Известная астролог Елена Молдованова представила список благоприятных дней для похудения и занятий спортом в феврале 2019 года.

Соответствующий список она опубликовала в своем в Instagram, рассказав, когда существует риск набрать лишние килограммы, а когда наоборот можно позволить себе съесть разные вкусные продукты.

"В наш век высоких технологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, следить за своим здоровьем и питанием давно стало нормой жизни!Поговорим о теле, о нашей физической оболочке! Ведь поддержание ее в чистоте и хорошей форме, ни что иное, как визитная карточка успешного и психически здорового человека", – написала она вступительное слово.

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Молдованова рассказала, что в феврале есть целый перечень "опасных" дней, во время которых усиливается аппетит, особенно под действием спиртных напитков.

  • 6, 7, 8 февраля до 16:30;

  • 11, 12, 13 февраля до 11:30;

  • 15 февраля с 16:00;

  • 16, 17 февраля до 17:20;

  • 23 февраля с 18:00;

  • 24, 25 февраля.

В свою очередь, некоторые даты благоприятны для того, чтобы позволить себе съесть что-то вкусное без вреда для своей фигуры.

Есть и не толстеть: названы идеальные дни для похудения в феврале

Женсий журнал

  • 3 февраля с 15:00;

  • 4, 5, 8 февраля с 16:30;

  • 9, 10, 13 февраля с 11:30;

  • 14, 15 февраля до 16:00;

  • 17 февраля с 17:20;

  • 18, 19 февраля до 16:45;

  • 26, 27 февраля.

Также существуют благоприятные числа для начала диеты или разгрузочных дней, когда организм легче переносит голод.

Есть и не толстеть: названы идеальные дни для похудения в феврале

ВВС

  • 1, 2, 3 февраля до 13:00;

  • 19 февраля с 17:00;

  • 20, 28 февраля.

А желание пропустить тренировки или походы в спортивный зал могут одолевать в следующие дни.

  • 6, 7, 8 февраля до 16:30;

  • 11, 12, 13 февраля до 11:30;

  • 15 февраля с 16:00;

  • 16, 17 февраля до 17:20;

  • 21 февраля с 16:00;

  • 22, 23 февраля до 18:00.

Также есть даты, которые особо удачны для начала тренировок и покупки абонемента в спортзал.

  • 1, 2, 4, 5, 8 февраля с 16:30;

  • 9, 10, 13 февраля с 11:30;

  • 14, 15 февраля до 14:50;

  • 17 февраля с 17:20;

  • 18, 19 февраля до 15:50;

  • 26, 27, 28 февраля.

Астрологические рекомендации по питанию и спорту на ФЕВРАЛЬ 2019 #календарь_здоровья_февраль_2019 ******************************************** Благодарим автора❤️за полезную информацию! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наш век высоких технологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, следить за своим здоровьем и питанием давно стало нормой жизни!😉 Как сказал великий классик: "В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли." От себя добавлю и тело, в том числе. Про душу и мысли - это в другой раз, а сегодня поговорим о теле, о нашей физической оболочке! Ведь поддержание ее в чистоте и хорошей форме, ни что иное, как визитная карточка успешного и психически здорового человека. ⠀ Время указано Киев(К) и Москва(М) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⛔️Дни "опасные", когда усиливается аппетит (особенно под алкоголь) и усваивается буквально все, чтобы вы в себя не загрузили: 6, 7, 8(до 16:30(К) и до 17:30(М)), 11, 12, 13(до 11:30(К) и до 12:30(М)), 15(с 16:00(К) и с 17:00(М)), 16, 17(до 17:20(К) и до 18:20(М)), 23(с 18:00(К) и с 19:00(М)), 24, 25 ⠀ ✅Дни, когда можно себе позволить лишний вкусный кусочек без ущерба для фигуры: 3(с 15:00(К) и с 16:00(М)), 4, 5, 8(с 16:30(К) и с 17:30(М)), 9, 10, 13((с 11:30(К) и с 12:30(М)), 14, 15(до 16:00(К) и до 17:00(М)), 17(с 17:20(К) и с 18:20(М)), 18, 19(до 16:45(К) и до 17:45(М)), 26, 27 ⠀ ✅Дни, благоприятные для старта диеты или просто разгрузочных дней. В эти дни организм легче всего переносит голод: 1, 2, 3(до 13:00(К) и до 14:00(М)), 19(с 17:00(К) и с 18:00(М)), 20, 28 ⠀ Продолжение в слайде ➡️ ⠀ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Всем желаю здоровья и отличной физической формы!💪🏼

Допис, поширений АСТРОЛОГ Елена Молдованова (@moldovanova_astrolog)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики посоветовали не садиться на диету зимой, а также не принимать горячий чай перед выходом на улицу.

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Теги
диетаФитнесКрасота
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