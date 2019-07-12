До 7 кг за две недели: раскрыт способ легкого похудения

Людям, уделяющим большое внимание борьбе с собственным весом, можно попробовать "сесть" на Скарсдейлскую диету.

Как сообщает Di Lei, она рассчитана на четырнадцать дней. Основа этой диеты — низкая калорийность, большое количество белка, минимум углеводов и жира. Содержание питательных веществ в рационе следующее: 43% белков, 22.5% жиров, 34.5% углеводов. Такая пропорция позволяет сбрасывать лишний вес (до 7 кг за две недели) и при этом не страдать от чувства голода.

Фото: Relrus.ru

Отметим, что эта диета включает много яиц, мяса, рыбы и сыра. Также нужно пить много воды (не менее двух литров в день). Но этот тип питания запрещает молоко, газированные безалкогольные напитки и алкоголь.

Примерное меню

Фото: ledi-sikret.ru

Завтрак: грейпфрут, тост из хлеба грубого помола и натуральный кофе или чай.

Обед: обезжиренный творог, два куриных яйца, кусочек тоста из хлеба грубого помола.

Ужин: цыпленок в гриле, шпинат, зеленый сладкий перец и чай.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

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