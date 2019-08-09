Диеты для быстрого похудения: эксперт предупредила об опасности

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко предупредила об опасности жестких диет.

Так, на своей странице в Instagram она написала пост, в котором заявила, что они приводят к срывам, нервам, плохому самочувствию и настроению.

"Ваш переход на правильное питание должен быть лояльным, спокойным, максимально комфортным. Если в своем рационе оставить только курочку и огурец, это приведет к стрессовому состоянию, срыву и к еще большему набору веса. Жесткий рацион не подходит для долгосрочного использования", — отметила Усенко.

Фото: bodycamp.ru

Также она добавила, что рацион на похудение должен быть разнообразным, удобным и калорийным (калорийность дает сытость). Диетолог призвала не пытаться худеть быстрее путем постоянных запретов.

"От 0,5 до 1 кг в неделю — это хорошая потеря веса. Больше 50-100 гр чистого жира в день потерять не получится. А вот здоровье на жесткой диете и бесконечных запретах потерять можно", — подытожила Усенко.

Фото: medium.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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