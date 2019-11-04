Быстро и полезно: известный диетолог рассказала, чем завтракать вне дома

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, чем можно быстро и полезно завтракать вне дома.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "У всех бывают моменты, когда проспал, не успел, забыл, не хотел... Но правильное питание никто не отменял! С вариантами адекватных быстрых завтраков вне дома чуть сложнее, но они все же есть", — написала Усенко.

По словам диетолога, можно пойти в ближайший супермаркет и купить овсянку быстрого приготовления и залить ее окропом. Кроме того, к ней стоит добавить банан и орехи, сухофрукты или же сыр и овощи.

Фото: edinstvennaya.ua

Следующий вариант быстрого и полезного завтрака, который вы можете себе приготовить даже на работе — это диетический бутерброд.

"Сделайте себе бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Или же замените его хлебцами. Также другие варианты начинок — авокадо, сыр и овощи. Или же авокадо, семга или тунец, овощи (можно еще сыр сюда добавить)", — отметила Усенко.

Фото: ivona.bigmir.net

Также она добавила, что третий полезный вариант завтрака — это творог с фруктами или сухофрукты и орехами.

Фото: gastronom.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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