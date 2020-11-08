Диетолог назвала 8 полезных свойств яблок

Яблоки признаны диетологами образцом питательности и здоровья, и все больше исследований доказывают, что этот продукт можно считать символом хорошего здоровья.

Об этом пишет диетолог Синтия Сасс в статье для Health. Специалист также назвала восемь полезных качеств яблок, основываясь на исследованиях ученых последних лет.

Исследование ученых из Университета Рединга (Британия) показало, что потребление двух яблок в день приводит к более быстрому сокращению холестерина и "плохого" липопротеина низкой плотности (LDL), а также улучшению маркеров здоровья кровеносной системы.

Диетолог рекомендует в качестве легкого и приятного перекуса измельченные яблоки с черенками сельдерея, пряностями для яблочного пирога и миндальным маслом.

Содержащиеся в яблоках вещества, особенно в сорте Гренни Смит, способствуют росту полезных бактерий, связанных с контролем веса. Такой результат показало исследование, проведенное в 2014 году. Кроме того, яблоки помогают контролировать вес благодаря богатому содержанию в них клетчатки. Так, согласно исследованиям, каждый съеденный грамм клетчатки блокирует действие около семи калорий.

Чтобы начать день с наполненного клетчаткой рациона, диетолог рекомендует порезать яблоко, снять с него кожуру, с помощью блендера сделать смузи, добавить 170 грамм кокосового молока без сахара, столовую ложку кокосового масла, половник сухого белка, щепотку специй для яблочного пирога и немного льда.

Исследователи из Италии пришли к выводу, что повышенное потребление яблок приводит к сокращению вероятности возникновения рака легких. Другие исследования также показали превентивное воздействие на возникновение колоректального рака, рака груди и рака пищевого тракта.

Так, ученые считают, что фенолы и флавоноиды, содержащиеся в яблоках, могут участвовать в защите клеток от повреждений и предотвращать рост опухолевых клеток.

По мнению ученых, главный антиоксидант в яблоках блокирует активность фермента, отвечающего за разложение крахмала до состояния простого сахара. Яблочный уксус тоже помогает снизить уровень сахара в крови – его рекомендуется использовать в гарнирах и приправах к салату.

Предварительные эксперименты с животными показали, что урсоловая кислота, содержащаяся в кожуре яблока, помогает увеличивать мышечную массу.

Исследования показали связь употребления яблок с кожурой с улучшением здоровья легких, а также с понижением риска респираторных заболеваний, включая астму, бронхит и эмфизему. Люди, съедающие пять яблок в неделю, на 32% сокращают риск астмы в сравнении с теми, кто употребляют их в меньшем количестве.

Диетолог предлагает следующий рецепт: нарезать яблоко, добавить чайную ложку лимонного сока, столовую ложку воды и немного специй для яблочного пирога, подогреть все это на медленном огне до мягкости, затем сверху посыпать четвертю чашки измельченных овсяных хлопьев с чайной ложкой миндального масла. Получится что-то наподобие яблочного пирога с толстой верхней коркой.

Яблоки – богатый источник пектина, который может быть полезен при воспалительных заболеваниях кишечника. Так, в ходе отдельных исследований было установлено, что пектин облегчает симптомы запоров и диарей.

Исследование фруктовых мух, проведенное в 2011 году, показало, что потребление яблок продлевает их жизнь на 10%, а также позволяет сохранять активность. Как известно, эти насекомые часто используются в качестве заменителя при изучении питания человека из-за генетического сходства в части подверженности заболеваниям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, почему яблоки лучше есть неочищенными. Каждый человек ежедневно должен съедать хотя бы одно яблоко. Это уникальный фрукт, который стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и помогает организму самостоятельно очищаться, что в конечном итоге позволяет сохранить молодость на долгие годы.