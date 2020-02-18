Помогают похудеть: названо топ-7 полезных каш

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие каши помогут в стремлении похудеть.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Не то, что вы начнете худеть от того, что в вашем рационе появится эта каша. Но есть гарниры более подходящие для активной стадии похудения и менее", – написала Усенко.

Фото: ivona.bigmir.net

По словам диетолога, в свой ежедневный рацион питания нужно добавить гречку обычную и зеленую, булгур, рис нешлифованный и бурый, киноа, а также овсянку цельнозерновую. Кроме того, Усенко отметила, что отлично подойдет и перловка с кускусом.

Гречка, булгур, рис нешлифованный бурый и киноа

Цельнозерновая овсянка, перловка и кускус

Также для того, кому быстро приедаются каши, она посоветовала раз в неделю разбавлять свой рацион картофелем, или сделать гарнир из бобовых.

"Картофель и бобовые – это тоже отличный вариант гарнира. Картофель можно есть запеченный, бобовые можно любые, главное понимать, что это не белок, как многие думают, а гарнир. Картофель хорошо добавить в свой рацион раз в недельку", – подытожила Усенко.

Гарниры из картофеля и бобовых

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как перестать есть сладкое.

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