Что мешает похудеть: назван важный фактор

Отсутствие постоянного режима сна вызывает нарушения обмена веществ и способствует набору лишнего веса.

По данным портала EurekAlert, к такому выводу на основании многолетних исследований пришли специалисты из американского Национального института сердца, легких и крови.

"Мы мало что знали о влиянии нерегулярного сна, изменчивости его продолжительности. Наши исследования показывают, что разница между тем, когда человек ложится спать и продолжительностью сна умножает неблагоприятный эффект на метаболизм", – сказал один из авторов исследования, эпидемиолог Тяньи Хуан.

Сон pixabay

Исследователи провели эксперимент с участием более двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет. В течение шести лет они наблюдали за взаимосвязью между режимом сна, бодрствования и нарушениями в обмене веществ. Испытуемые вели дневник и отвечали на стандартные вопросы о привычках и других факторах образа жизни и здоровья.

У пациентов с проблемами в режиме сна были метаболические расстройства, которые сохранялись и после корректировки графика. У них наблюдалась склонность к набору веса и депрессии. Согласно результатам исследования, несоответствие в режиме на один час увеличивало риск развития метаболических нарушений на 27%.

Похудение Pinterest

Пациенты, которые ложись спать и просыпались постоянно в определенное время, не чувствовали таких проблем со здоровьем и обменом веществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский диетолог Светлана Фус рассказала, сколько нужно спать для похудения.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram