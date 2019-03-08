Что есть, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секрет

Существует определенный набор продуктов, который нужно употреблять ежедневно для поддержания здоровья и тонуса.
Известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила в своем Instagram-аккаунте памятку, в которой рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть без диет.
Фрукты
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"Любые, включая бананы. Для здоровых людей гликемический индекс не важен, тем более исследования показали, что одни и те же люди дают разный гликемический ответ на одни и те же продукты. Так что использование этого показателя сомнительно", – уточнила диетолог.
Овощи
По словам Комиссаровой, не стоит исключать из рациона морковь и буряк. Она посоветовала употреблять в сутки 5 порций овощей и фруктов (порция=1 кулак). Но не забывать о разнообразии.
Мясо и птица
pixabay
"Выбирайте нежирное мясо, способ приготовления с минимальным количеством масла. Красное мясо (свинина, говядина, баранина, дичь) не более 500 г в неделю", – добавила она.
Рыба
"Чтобы получить достаточно количество омега-3, необходимо съедать 2 порции (1 порция – ладонь без пальцев) жирной рыбы в неделю", – рассказала диетолог.
Цельнозерновые продукты
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Каждый день нужно употреблять крупу, хлеб и хлебцы. По словам диетолога, ужин – не исключение. Суточная норма – 4-5 порций.
Молочные продукты
Комиссарова отметила, что нужно обязательно употреблять в день 2-3 порции. Молочные продукты входят во все официальные рекомендации по питанию. 1 порция = 30 г сыра или 200 мл молока или 100 г творога.
Масло и жиры
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"Предпочтение отдаем ненасыщенным жирам (оливковое, кунжутное масло), а не насыщенным (сливочное, кокосовое). Рекомендации общие и должны корректироваться под каждого человека. В том числе, если вы замечаете нежелательные эффекты от продукта – ограничьте его и последите за собой. Может понадобиться коррекция рациона", – резюмировала диетолог.
Похудеть без диет? И что же тогда есть? Сохраняйте пост, чтобы запомнить, что здоровое питание - это просто ❤️ ✅Фрукты. Любые, включая бананы. Для здоровых людей гликемический индекс не важен, тем более исследования показали, что одни и те же люди дают разный гликемический ответ на одни и те же продукты. Так что использование этого показателя сомнительно. ✅Овощи. Включая морковь и свеклу. ✔️В сутки - 5 порций овощей и фруктов(порция=1 кулак), важно разнообразие! ✅Мясо и птица. Выбирайте нежирное мясо, способ приготовления с минимальным количеством масла. ✔️Красное мясо(свинина, говядина, баранина, дичь) не более 500 г в неделю. ✅Рыба. Любите омега-3? Любите и рыбу! Белая рыба, красная рыба - пожалуйста. Чтобы получить достаточно количество омега-3 необходимо съедать 2 порции(1 порция - ладонь без пальцев) жирной рыбы в неделю. ✅Цельнозерновые продукты. Крупы, хлеб, хлебцы и тд - каждый день около 4-5 порций и даже на ужин! Глютен здоровым людям можно! ✅Молочные продукты - 2-3 порции в день! Они входят во все официальные рекомендации по питанию, исключать их, если у вас нет аллергии на молочные белки - нет смысла. ✔️1 порция = 30 г сыра или 200 мл молока или 100 г творога ✅Масло и жиры. Их не выделяют в отдельную группу, но я хотела бы сделать акцент, что предпочтение отдаём ненасыщенным жирам(оливковое, кунжутное масло), а не насыщенным(сливочное, кокосовое) ❤️Рекомендации общие и должны корректироваться под каждого человека. В том числе, если вы замечаете нежелательные эффекты от продукта - ограничьте его и последите за собой. Может понадобиться коррекция рациона. А вы едите все эти продукты? 🧐
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