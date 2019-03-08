Что есть, чтобы похудеть: диетолог раскрыла секрет

Существует определенный набор продуктов, который нужно употреблять ежедневно для поддержания здоровья и тонуса.

Известный диетолог Альбина Комиссарова предоставила в своем Instagram-аккаунте памятку, в которой рассказала, что нужно есть, чтобы похудеть без диет.

Фрукты

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"Любые, включая бананы. Для здоровых людей гликемический индекс не важен, тем более исследования показали, что одни и те же люди дают разный гликемический ответ на одни и те же продукты. Так что использование этого показателя сомнительно", – уточнила диетолог.

Овощи

По словам Комиссаровой, не стоит исключать из рациона морковь и буряк. Она посоветовала употреблять в сутки 5 порций овощей и фруктов (порция=1 кулак). Но не забывать о разнообразии.

Мясо и птица

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"Выбирайте нежирное мясо, способ приготовления с минимальным количеством масла. Красное мясо (свинина, говядина, баранина, дичь) не более 500 г в неделю", – добавила она.

Рыба

"Чтобы получить достаточно количество омега-3, необходимо съедать 2 порции (1 порция – ладонь без пальцев) жирной рыбы в неделю", – рассказала диетолог.

Цельнозерновые продукты

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Каждый день нужно употреблять крупу, хлеб и хлебцы. По словам диетолога, ужин – не исключение. Суточная норма – 4-5 порций.

Молочные продукты

Комиссарова отметила, что нужно обязательно употреблять в день 2-3 порции. Молочные продукты входят во все официальные рекомендации по питанию. 1 порция = 30 г сыра или 200 мл молока или 100 г творога.

Масло и жиры

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"Предпочтение отдаем ненасыщенным жирам (оливковое, кунжутное масло), а не насыщенным (сливочное, кокосовое). Рекомендации общие и должны корректироваться под каждого человека. В том числе, если вы замечаете нежелательные эффекты от продукта – ограничьте его и последите за собой. Может понадобиться коррекция рациона", – резюмировала диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа лучшая весенняя диета, которая включает много свежих фруктов и овощей, рыбу, морепродукты и прочее.

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