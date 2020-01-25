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25 января • обновлено в 05:21
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Отказался от одной строчки в рационе: британцу удалось похудеть на 25 кг. Фото

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25-летний Гетин Томас из британского города Блэквуд отказался от употребления алкоголя и сбросил 25 килограммов.

Как сообщает издание Metro, парень чувствовал себя плохо из-за лишнего веса и неправильного питания. Поэтому в сентябре 2019 года он решил изменить рацион и образ жизни.

Британец Гетин Томас сбросил 25 кг

Британец Гетин Томас сбросил 25 кг

Фото: metro.co.uk

"Я никогда не следил за своим питанием, а также много выпивал. В конечном счете это начало сказываться на моем состоянии. Однажды я проснулся, чувствуя себя очень плохо, и решил заняться здоровьем и привести себя в форму", – рассказал Томас.

Гетин Томас до и после

Гетин Томас до и после

Фото: metro.co.uk

Гетин Томас

Гетин Томас

Фото: metro.co.uk

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По словам мужчины, изменения дались ему нелегко. Однако сейчас он чувствует себя великолепно.

"Я приложил немало усилий, чтобы сбросить вес. Теперь я слежу за питанием, занимаюсь спортом и выпиваю немного алкоголя лишь по особым случаям – не более 1,5 тысячи калорий в день. И чувствую я себя великолепно, теперь постоянно улыбаюсь", – подытожил британец.

Гетин Томас

Гетин Томас

Фото: metro.co.uk

Гетин Томас

Гетин Томас

Фото: metro.co.uk

Отметим, что по мнению друзей и знакомых Томаса, после похудения он стал выглядеть на десять лет моложе. Мужчина подчеркнул, что планирует и дальше тренироваться и поддерживать здоровый режим.

Гетин Томас

Гетин Томас

Фото: metro.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, женщина из Южной Кореи похудела на 40 кг после родов и ушла от мужа, который называл ее некрасивой.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
алкоголь похудение
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