Отказался от одной строчки в рационе: британцу удалось похудеть на 25 кг. Фото

25-летний Гетин Томас из британского города Блэквуд отказался от употребления алкоголя и сбросил 25 килограммов.
Как сообщает издание Metro, парень чувствовал себя плохо из-за лишнего веса и неправильного питания. Поэтому в сентябре 2019 года он решил изменить рацион и образ жизни.
Британец Гетин Томас сбросил 25 кг
Фото: metro.co.uk
"Я никогда не следил за своим питанием, а также много выпивал. В конечном счете это начало сказываться на моем состоянии. Однажды я проснулся, чувствуя себя очень плохо, и решил заняться здоровьем и привести себя в форму", – рассказал Томас.
Гетин Томас до и после
Фото: metro.co.uk
Гетин Томас
Фото: metro.co.uk
По словам мужчины, изменения дались ему нелегко. Однако сейчас он чувствует себя великолепно.
"Я приложил немало усилий, чтобы сбросить вес. Теперь я слежу за питанием, занимаюсь спортом и выпиваю немного алкоголя лишь по особым случаям – не более 1,5 тысячи калорий в день. И чувствую я себя великолепно, теперь постоянно улыбаюсь", – подытожил британец.
Гетин Томас
Фото: metro.co.uk
Гетин Томас
Фото: metro.co.uk
Отметим, что по мнению друзей и знакомых Томаса, после похудения он стал выглядеть на десять лет моложе. Мужчина подчеркнул, что планирует и дальше тренироваться и поддерживать здоровый режим.
Гетин Томас
Фото: metro.co.uk
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