Британка похудела на 76 кг, употребляя пиццу и чипсы: в чем ее секрет

Медсестра из английского города Тависток Мэнди Коулз похудела на 76 килограммов при этом не отказывая себе в любимой еде. Так, она употребляла пиццу и чипсы и при этом сбрасывала вес.

Программа похудения позволяла Коулз включать в свой рацион любимые продукты, которые укладывались в определенный лимит калорий, пишет Okehampton Times.

Мэнди Коулз

Мэнди Коулз до того, как похудела

Мэнди Коулз до похудения

"Самое лучшее в этой программе похудения — тебе ничего не запрещено. Если я захочу съесть на прогулке с сыном мороженое, я могу себя не ограничивать", — объяснила британка.

Женщина похудела до 73 килограммов за год и два месяца.

У Коулз едва не произошел срыв, когда ее мужу диагностировали неизлечимый рак почки.

"Раньше я постаралась бы утешить себя коробкой конфет и бутылкой вина. Но теперь у меня была группа поддержки, которая помогла мне прийти в себя. Мне помогли и подарили веру в себя", - добавила женщина.

Мэнди Коулз сбросила 76 кг

Мэнди Коулз похудела

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал