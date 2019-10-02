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2 октября • обновлено в 09:20
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/ Диета и фитнес

Британка похудела на 76 кг, употребляя пиццу и чипсы: в чем ее секрет

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Медсестра из английского города Тависток Мэнди Коулз похудела на 76 килограммов при этом не отказывая себе в любимой еде. Так, она употребляла пиццу и чипсы и при этом сбрасывала вес.

Программа похудения позволяла Коулз включать в свой рацион любимые продукты, которые укладывались в определенный лимит калорий, пишет Okehampton Times.

Мэнди Коулз

Мэнди Коулз

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Мэнди Коулз до того, как похудела

Мэнди Коулз до того, как похудела

Мэнди Коулз до похудения

Мэнди Коулз до похудения

"Самое лучшее в этой программе похудения — тебе ничего не запрещено. Если я захочу съесть на прогулке с сыном мороженое, я могу себя не ограничивать", — объяснила британка.

Женщина похудела до 73 килограммов за год и два месяца.

У Коулз едва не произошел срыв, когда ее мужу диагностировали неизлечимый рак почки.

"Раньше я постаралась бы утешить себя коробкой конфет и бутылкой вина. Но теперь у меня была группа поддержки, которая помогла мне прийти в себя. Мне помогли и подарили веру в себя", - добавила женщина.

Мэнди Коулз сбросила 76 кг

Мэнди Коулз сбросила 76 кг

Мэнди Коулз похудела

Мэнди Коулз похудела

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

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