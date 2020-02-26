Британка похудела на 51 кг и выиграла конкурс красоты. Фото до и после

Жительница английского города Гримсби Джен Аткин, которая весила 108 килограммов, похудела вдвое и выиграла в конкурсе "Мисс Великобритания-2020".

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Джен Аткин Daily Mail

Так, известно, что 21 февраля 26-летняя британка выиграла титул самой красивой женщины в стране.

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Во время конкурса девушка рассказала, что для победы в "Мисс Великобритания" она активно занималась спортом и вела здоровый образ жизни. За два года Джен удалось сбросить 51 кг и похудеть с 108 кг до 57 кг.

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

"Три года назад я и представить себе не могла, что выиграю "Мисс Великобритания". Упорная работа и правда приносит свои плоды", – призналась Аткин.

Джен Аткин Daily Mail

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Примечательно, что в 2018 году девушка уже принимала участие в конкурсе красоты, однако тогда заняла второе место.

Джен Аткин Daily Mail

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

После похудения девушка с удовольствием демонстрирует свою стройную фигуру в эффектных нарядах и бикини.

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Джен Аткин Instagram @jenatkinuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 47-летняя Пола Дениэр из британского города Уэлс рассказала об успешной борьбе с избыточным весом, она сбросила около 40 килограммов.

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