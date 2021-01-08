Лилия Ребрик – о секретах красоты и работе на ТВ до самых родов: ты женщина, перестань так стараться

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" и актриса Лилия Ребрик стала героиней блиц-интервью OBOZREVATEL.

Звезда рассказала о начале карьеры телеведущей, трудностях во время прямых эфиров и семейной разновидности наслаждения. К тому же Лилия Ребрик дала несколько личных советов, как выглядеть на все сто при любых обстоятельствах.

– Как вы стали ведущей программы "Ранок з Україною" на канале "Украина"?

– Каждый проект, в частности телевизионный, имеет свой возраст. И когда танцевальная страница в моей карьере была перевернута, мы с мужем решили: "Вот и пауза, чтобы во второй раз стать родителями". Мы действительно долго об этом думали, но всегда было много работы и планов. И как только мне предложили вести "Ранок з Україною", я узнала, что беременна. Это огромное счастье, которого мы все так ждали. Хотя срок был еще очень маленький, я пришла на канал "Украина" и честно рассказала, что мы ждем пополнение. Руководство программы так обрадовалось, что их новой ведущей будет беременная Лилия Ребрик (улыбается). Так некоторое время мы это не афишировали. Беременность протекала хорошо, я прекрасно себя чувствовала, была полна энергии и работала в эфире до 9 месяца. А уже через 2 недели после родов вернулась к работе.

– Какие советы можете дать начинающим в тележурналистике?

– Верьте в свои силы. Будьте настойчивы, много читайте, совершенствуйтесь, вдохновляйтесь, узнавайте новое. Никогда не бойтесь спросить что-то у коллег с большим опытом и не останавливайтесь. Движение вперед – залог успеха.

– Что было самым сложным на пути к заветной карьере?

– Меня с детства учили, что любую работу нужно выполнять или на все 100 процентов, или вообще за нее не браться. Так, когда еще ходила в школу, родители говорили, что есть оценки 5 и 2, а быть "середнячком" – не для меня. Поэтому я в этом плане максималистка – у меня все должно быть идеально. Я всегда была очень требовательна к себе. И честно говоря, это не всегда работает, потому что во-первых, есть обстоятельства, которые от тебя не зависят, а во-вторых, иногда можно позволить себе стараться немного меньше, чем ты привыкла. Как-то мы репетировали спектакль "Коварство и любовь", и режиссер Андрей Федорович Билоус сказал мне: "Лиля, вот все вроде хорошо, ты очень точно играешь, но я не могу понять, что не так". Прошло некоторое время, он вызвал меня к себе и сказал: "Я понял, в чем дело. Тебе нужно перестать так стараться – хотя бы потому, что ты женщина". Насколько ценным был его совет! С одной стороны, если бы я не выкладывалась на 100, и даже на 200 процентов в 20 лет, то вряд ли бы сейчас достигла того, что имею. Но когда тебе 39 и за плечами у тебя какой-то опыт, то можешь позволить себе немного выдохнуть и просто получать удовольствие от того, что делаешь. Чтобы понять это, мне понадобилось немало времени.

– Какие трудности на работе и во время эфиров возникают сейчас?

– Мы работаем в прямом эфире, а это всегда экстрим. Непредвиденные ситуации могут случиться в любую минуту. Не столько из-за того, что кто-то о чем-то забыл или допустил ошибку, а из-за эффекта неожиданности. Например, не так давно у нас в студии выбило все пробки. Мы в это время общались с помощью видеосвязи с Настей Каменских, как вдруг погас свет. Интересно, что зрители еще несколько минут видели Настю на своих телевизорах, но мы продолжать эфир в полной темноте и без связи не могли, поэтому внепланово ушли на рекламу. За несколько минут удалось все исправить, и мы снова вышли в эфир, объяснив зрителям, что случилось.

– Топ любимых базовых вещей в гардеробе Лилии Ребрик, которые всегда будут актуальны.

– Раньше я была убеждена, что женщине всегда должно хотеться обуть туфли на каблуках. Да, это очень легкий способ выглядеть эффектно, но гораздо важнее, чтобы у нее горели глаза, а улыбка излучала искренность и уверенность. Поэтому не важно – будете вы на высоких каблуках или в удобных кроссовках, главное – настроение. Хотя желательно иметь в гардеробе и то, и другое (смеется). Как бы банально это ни звучало, но маленькое черное платье – мастхэв любой женщины. А еще классическая белая рубашка – с ней можно создать множество стильных образов.

– У вас есть личные лайфхаки, как выглядеть безупречно в любой ситуации?

– Мой бьюти лайфхак, если совсем нет времени на сборы, это чистые, хорошо высушенные волосы и красные губы. Просто, быстро и эффектно!

– Топ-3 ваших секретов по уходу за собой (лицом, телом или волосами)?

Никогда не ложиться спать с несмытым макияжем. Я фанат очистки кожи, люблю, чтобы она аж "скрипела" от чистоты. Какой бы уставшей вы ни были, помните, что очищение – это самый главный этап ухода. Разнообразные средства для волос. Маски для волос, масла для кончиков, термозащита – я не боюсь пробовать новинки, наоборот мне это очень нравится. Кстати, я родилась брюнеткой, и благодаря хорошим средствам для волос никто не скажет, что я не натуральная блондинка (смеется). Красная помада. Никогда не знаешь, как закончится твой вечер, а с помощью красных губ можно быстро создать праздничный образ.

– Что позволяет оставаться в форме бывшей гимнастке? Есть какие-то специальные упражнения?

– Маме двух маленьких детей не так уж и трудно держать себя в форме. Ты постоянно куда-то спешишь, бежишь, догоняешь детей. А танцы – это наш семейный вид спорта и наслаждения. Мы танцуем всегда и везде. Танцы свели нас с мужем и мы по жизни продолжаем идти в ритме зажигательного танца (улыбается).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Лилия Ребрик показала фото из-за кулис съемок "Великі Вуйки-2". Съемки второго сезона сериала прерывались из-за карантина. Ребрик отметила, что счастлива вернуться к коллегам по сериальной площадке.