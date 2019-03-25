Анита Луценко рассказала, как тренироваться во время критических дней

Популярный украинский фитнесс-тренер Анита Луценко рассказала о том, как следует тренироваться во время менструации. Так, по ее словам стоит ограничить силовые нагрузки.

Кроме того, Луценко отметила, что следует не позволять себе вредную еду. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/anitasporty

"Нам важно понимать свой организм "до", "во время" и "после" КД, чтоб не психовать и не перегружать или не ругать себя за слабости! 1-4 день цикла - сами месячные: упадок сил, снижение активности, слабость, иногда боль. Не делать упражнения, повышающие внутрибрюшное давление: приседания, становые тяги, выпады с весом , пресс, "березку". Делать легкую растяжку, и упражнения на верхний плечевой пояс. Если никакого дискомфорта, болей и тд. просто тренируемся без супер-пупер перенапряжения, - написала Луценко. - 5-11 день: прилив энергии. Можно интенсивно тренироваться, делать больше повторений, работать с весами, интервальные тренировки, кардио".

instagram.com/anitasporty

По словам Луценко, на 12-15 день наступает овуляторная фаза. Следует снизить интенсивность физических нагрузок и обойтись без упражнений повышающих внутрибрюшное давление. На 16-24 день следует заниматься карди-тренировками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский диетолог Светлана Фус назвала три основные правила правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.

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