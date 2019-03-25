Анита Луценко рассказала, как тренироваться во время критических дней

Популярный украинский фитнесс-тренер Анита Луценко рассказала о том, как следует тренироваться во время менструации. Так, по ее словам стоит ограничить силовые нагрузки.
Кроме того, Луценко отметила, что следует не позволять себе вредную еду. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/anitasporty
"Нам важно понимать свой организм "до", "во время" и "после" КД, чтоб не психовать и не перегружать или не ругать себя за слабости! 1-4 день цикла - сами месячные: упадок сил, снижение активности, слабость, иногда боль. Не делать упражнения, повышающие внутрибрюшное давление: приседания, становые тяги, выпады с весом , пресс, "березку". Делать легкую растяжку, и упражнения на верхний плечевой пояс. Если никакого дискомфорта, болей и тд. просто тренируемся без супер-пупер перенапряжения, - написала Луценко. - 5-11 день: прилив энергии. Можно интенсивно тренироваться, делать больше повторений, работать с весами, интервальные тренировки, кардио".
instagram.com/anitasporty
По словам Луценко, на 12-15 день наступает овуляторная фаза. Следует снизить интенсивность физических нагрузок и обойтись без упражнений повышающих внутрибрюшное давление. На 16-24 день следует заниматься карди-тренировками.
Нам важно понимать свой организм "до" "во время" и "после" КД, чтоб не психовать и не перегружать или не ругать себя за слабости❗️ 👠1-4 день цикла - сами месячные: Упадок сил, снижение активности, слабость, иногда боль. НЕ ДЕЛАТЬ упражнения, повышающие внутрибрюшное давление: приседания, становые тяги, выпады с весом , пресс, "березку")) ДЕЛАТЬ легкую растяжку, и упражнения на верхний плечевой пояс. Если никакого дискомфорта, болей и тд...просто тренируемся без супер-пупер перенапряжения. 👠5-11 день: Прилив энергии. Эстроген повышен, выносливость, работоспособность вверх + контроль аппетита👌🏽 Можно интенсивно тренироваться, делать больше повторений, работать с весами, интервальные тренировки, кардио. 👠12-15 день - овуляторная фаза: Эстроген на спад = снова упадок сил. Снизить интенсивность физнагрузок, без упражнений повышающих внутрибрюшное давление. 👠16-24 день : Повышается прогестерон, силовые показатели вверх - можно всё;) Отлично пойдёт длительное монотонно-занудное кардио. ❗️Во время ПМС (с 25 по 28 день цикла) случается самое страшное - ЖОР👹Умножаем на раздражительность, отёчность (о боже +2 кг - это вода) , потерю общего тонуса, и мотивации. Что делать? Убрать панику, вредную еду с глаз ( ну разочек слопайте на что чешется язык и забудьте) ☝🏽, достать терпение, пить травяной чай, делать йогу и лёгкие тренировки. Ом🧘🏻♀️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский диетолог Светлана Фус назвала три основные правила правильного питания, которые помогут эффективно похудеть и держать вес.
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