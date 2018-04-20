Американка похудела на 60 кг из-за спора на девичнике

Американка Карен Веслес похудела почти на 60 килограммов из-за насмешек подруг. Во время девичника, который проходил перед свадьбой одной из знакомых Карен, девушка заключила пари и сумела сдержать свое слово.

Несколько лет назад Карен Веслес весила 123 килограмма и была самой полной из своих подруг. Однажды на девичнике ее подруги договорились худеть вместе и заключили пари. Женщина согласилась на это неохотно, хотя была единственной, кому действительно необходимо было сбросить вес, пишет Сегодня.

"Я не верила в свой успех и думала, что даже если потеряю один-два килограмма, то потом все равно вернусь к своем весу", – вспомнила Веслес.

Карен Веслес до похудения Сегодня

По словам Карен, она была полной всегда, сколько себя помнит. Веслес не любила готовить и употребляла в основном готовые блюда или фаст-фуд. После двух беременностей женщина окончательно смирилась со своей фигурой и просто продолжала набирать килограммы.

Новости Канадец похудел на 141 кг после конфуза в самолете

После спора с подругами, Карен обратилась к профессионалам, которые разработали ей план по снижению веса и составили программу здорового питания. Пытаясь привыкнуть к новому пищевому поведению, женщина заметила, что цифра на весах постепенно начинает снижаться.

Сейчас Карен Веслес весит 66 кг Сегодня

В это время она столкнулась с новой проблемой: у Карен диагностировали рассеянный склероз. Это заболевание, при котором иммунная система атакует защитные оболочки нервов в головном мозге и центральной нервной системе. Люди с рассеянным склерозом испытывают боль и покалывание в мышцах, проблемы с координацией. Соблазн отказаться в таких обстоятельствах от здорового образа жизни был велик, но Карен сумела довести дело до конца.

"Все остальное было вне моего контроля. Единственное, что я могла контролировать, это мой вес", – объяснила американка.

Карен Веслес до похудения Сегодня

За полтора года Карен похудела почти в два раза – на 57 килограммов. Уже четыре года ей удается поддерживать свой вес на уровне 66 кг. Интересно, что девушка оказалась единственной из подруг, кто сдержал свое обещание, данное во время спора.

Карен Веслес после похудения Сегодня

Как сообщал "Обозреватель", 25-летняя американка Кэссиди Рикенс похудела на 63 килограмма всего за 18 месяцев. Девушка поделилась советами, которые помогли ей прийти в форму, а также стать здоровой и счастливой.