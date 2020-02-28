10 причин, почему мы забрасываем спорт

Не так страшен спорт, как о нем говорят те, кто его забросил. Кому-то показались тяжелыми тренировки, кто-то тренировался и ничего из этого не вышло, а некоторые составили себе еще 8 отговорок, почему спорт это не для него.

В статье команда киевского фитнес-клуба BODYART / FITNESS решила разобраться, почему многие забрасывают спорт, так и не начав им заниматься по-настоящему, и дали некоторые советы, как этому помешать.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Причина №1. У нас нет времени на спорт

Мы часто себя убеждаем, что спорт занимает много времени. Нам так кажется, но на самом деле это не так. Мы всегда найдем время на то, чего действительно хотим. Важно расставить приоритеты, и все получится.

Причина №2. Нам лень

Мы часто ленимся и не ходим в фитнес-клуб на тренировку, в парк на пробежку, да и чего таить-то, за хлебом не всегда выходим, мотивируя это усталостью. Вот только усталость и лень — понятия разные, и если вы действительно хотите ввести спорт в свою жизнь, попробуйте делать сегодня чуть больше, чем делали вчера, и вы придете к нужному результату.

Причина №3. У нас нет системности

Мы приходим в зал спустя неделю после последнего визита, затем наши походы становятся все реже и реже, и в итоге мы забрасываем все эти затеи быть спортивными, подтянутыми и здоровыми. Чтобы все получилось в спорте, нужно выработать систему занятий. Например, посвящать вечер вторника и четверга тренировкам, а если случаются форс-мажорные обстоятельства — сдвигать тренировку, но не позже, чем на день.

Причина №4. Сдаемся после первой неудачи

Нам не понравился фитнес-клуб, не подходит конкретная дисциплина или приносит дискомфорт вот то упражнение с гантелями — любой подобный неудачный опыт может стать причиной того, что мы забрасываем спорт. Поэтому не спешите отказываться от спорта и найдите занятие по душе. Это может быть что угодно: йога, пилатес, TRX-тренировки, групповые тренировки на все тело или даже бокс или табата.

Причина №5. Жалеем себя и никуда не идем

Мы задерживаемся на работе, устаем от домашних дел и решаем себя пожалеть, забрасывая очередную тренировку. Из-за утомления или неудачного дня у нас включается режим чрезмерной "самозаботы", который говорит, что спорт для нас противопоказан. Если после утомительного дня у вас действительно нет сил отрабатывать часовую тренировку в зале, замените эту активность. Например, устройте себе пешую прогулку вместо тренировки.

Причина №6. Хотим от спорта мгновенных результатов

Часто мы хотим, чтобы после двух тренировок у нас просматривался пресс, а после пары недель достаем сантиметр и измеряем обхват бицепса. И конечно же, не получив ожидаемых мгновенных изменений, мы надолго прощаемся со спортом. Как уже говорилось раньше, спорт любит системность, потому не опускайте гантелей, тренируйтесь, и все получится.

Причина №7. Берем на себя слишком много

В погоне за результатом мы можем непосильно нагружать себя в зале. В итоге в лучшем случае наш организм переутомляется и мы прекращаем тренировки, а в худшем — травмируется и, естественно, мы долго восстанавливаемся и забрасываем спорт. Чтобы ваши тренировки давали результат, нужен правильный план тренировок, который учитывает постепенное увеличение нагрузок и проработку всех групп мышц. В этом вам помогут персональные фитнес-тренеры.

Причина №8. Делаем что-то не так

Бывает, мы отрабатываем тренировку за тренировкой, а очевидных изменений так и не происходит. И вот по этой причине нам хочется все забросить. Но не спешите сдаваться: видимо, вы выполняете не те нагрузки или делаете упражнения неправильно. С персональным тренером этого можно избежать.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Причина №9. У нас нет цели

Трудно отслеживать результат тренировок, когда нет конкретной цели. Если вы хотите похудеть, то обязательно поставьте себе определенную цель — похудеть на 2, 5 или 10 килограммов. Если желаете подкачаться, то и здесь добавьте больше определенности. Например, уменьшить обхват талии до 65 см, или увеличить обхват бицепса на 5 см. Иначе рано или поздно вам захочется забросить спорт в пользу другого занятия.

Причина №10. У нас нет мотивации

Мы хотим больше двигаться, стать стройнее или набрать мышечную массу, но иногда одного желания оказывается мало, чтобы достичь желаемой цели. Чтобы не пропускать тренировки в зале, мотивируйте себя дополнительно. Например, разрешайте себе посмотреть новую серию сериала, только если отработаете тренировку, или купить себе туфли, о которых мечтали, только после того, как пройдете курс тренировок.

Если вы еще не были в BODYART / FITNESS, у вас есть возможность посетить тестовое занятие. Регистрируйтесь на сайте.

Автор: Анастасия Шитлюк

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