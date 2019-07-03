"Вареная свекла": отрекшуюся от Украины Веру Брежневу публично унизили

Украинскую певицу Веру Брежневу осудили в России после выхода ее нового сингла "Я не святая", на который она сняла провокационный клип.

Звезда "Дом-2" Алена Водонаева отреагировала в своем Instagram на новый хит, где Брежнева разгуливает в купальнике по вечернему городу. "Вер, ну мы знаем, что ты не святая. Ну какая святость в нашем возрасте? Песни как-то не соответствуют возрасту. Девочка в 15-17 лет должна такое петь", - прокомментировала звезда.

Вера Брежнева Instagram@ververa

Острая на язык ведущая, назвала ее песни скучными до безумия и сравнила их с вареной свеклой, саму певицу обозвала безголосой и не харизматичной.

Instagram@alenavodonaeva

Экс-солистка "ВИА Гры" решила не отвечать Водонаевой. И, поступила верно, поскольку Алена в последующем интервью заявила, что не имела в виду Веру или кого-либо еще, публикуя резонансный пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вера Брежнева отреагировала на "измену" Костантина Меладзе. Она удивилась тому, как ее муж успевает "нырять в бюст" блондинки и при этом снимать клипы своей жене.

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