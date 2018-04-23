Знаменитая голливудская актриса восхитила фанов пикантным фото в белье

Американская актриса, звезда блокбастеров "Женщина-кошка" и "Люди Икс" Холли Берри впечатлила своих поклонников аппетитными формами тела.

Снимок, на котором 51-летняя артистка позирует в соблазнительном кружевном белье, Берри опубликовала на личной странице в Instagram.

На фотографии Холли позирует в пикантной позе, показывая всю красоту своего тела. Снимок выполнен в черно-белой гамме, что придает ему особую загадочность.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 20 Апр 2018 в 10:41 PDT

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Фанаты Холли Берри пришли в восторг от смелости актрисы: за короткое время лайки под фото поставили почти 115 тысяч людей. Также более 1,5 тысяч пользователей оставили свои комментарии с комплиментами.

Как сообщал "Обозреватель", семь моделей, которые ранее украшали обложки культового мужского журнала Playboy, повторно снялись для издания спустя 30 лет.